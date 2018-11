Intel prezentuje procesory Xeon Cascade Lake AP

Rynek procesorów to nie tylko scena konsumencka, na której toczy się bój pomiędzy AMD i Intelem, ale także coraz szybciej rozwijające się procesory dedykowane serwerom. Najnowsza propozycja w tym segmencie to Xeon Cascade Lake AP – seria podzespołów, której flagowe modele mają nawet 48 rdzeni!

Procesory Intel Xeon Cascade Lake AP są wykonane w technologii 14 nm, a ich działanie opierało się będzie na modułach łączących kilka rdzeni w jednolicie działający pakiet. Jeden moduł może zawierać do 48 pojedynczych rdzeni, a jednocześnie mogą współpracować ze sobą maksymalnie dwa moduły. Oznacza to, że flagowe procesory z serii Cascade Lake AP będą mogły „zasilić” komputer wydajnością aż 96 rdzeni naraz. Podzespoły współpracują z potężnymi zasobami pamięci RAM (nawet do 3 TB). Są one oczywiście przeznaczone do zastosowań profesjonalnych – Intel zapewnia, że nowe procesory będą w stanie obsłużyć skomplikowane systemy chmurowe zawierające całą infrastrukturę informatyczną oraz systemy bazujące na sztucznej inteligencji. Co ciekawe, seria Cascade Lake AP otrzymała także niewielkie zmiany w architekturze, które blokują pojawianie się luk bezpieczeństwa Spectre i Meltdown.

Mimo ciekawej oferty, Intel jest w tym segmencie rynku sporo w tyle za swoim głównym konkurentem. AMD ciężko pracuje nad własnymi czipami serwerowymi Epyc, które wykonane zostaną w nowocześniejszej technologii 7 nm i mają zawierać do 64 rdzeni. Premiera 10-nanometrowych procesorów Intela odwlekana jest w czasie i na razie nie wiadomo, kiedy ujrzą one światło dzienne. Ciekawe również, jak ta rywalizacja na polu serwerowym wpłynie na bliższy nam rynek procesorów osobistych. Xeon Cascade Lake AP pojawi się na rynku w pierwszej połowie 2019 roku.