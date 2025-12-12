ACE COMBAT 8: Wings of Theve oficjalnie zapowiedziane

Bandai Namco Entertainment oficjalnie zaprezentowało ACE COMBAT 8: Wings of Theve – pierwszą od siedmiu lat pełnoprawną odsłonę kultowej serii zręcznościowych pojedynków lotniczych. Jak poinformowała Cenega, oficjalny partner wydawcy w Polsce, gra trafi do jej planu wydawniczego i ukaże się w wersji pudełkowej w 2026 roku. Szczegóły dotyczące wydań fizycznych zostaną ujawnione w późniejszym terminie.

Zaprezentowany zwiastun (dostępny z polskimi napisami) stanowi pierwszy pokaz tego, czego gracze mogą spodziewać się po nowej generacji ACE COMBAT. Produkcja powstaje na Unreal Engine 5, oferując znacznie bardziej realistyczną oprawę wizualną, zaawansowane efekty pogodowe, szczegółowe odwzorowanie terenu oraz dynamiczne, filmowe sekwencje akcji.

ACE COMBAT 8: Wings of Theve zaoferuje rozbudowaną kampanię fabularną, w której gracze wcielą się w zawodowego pilota w świecie Strangereal – fikcyjnym uniwersum znanym fanom serii. Historia skupi się na motywach tożsamości, służby i walki w obronie ojczyzny. Głównym bohaterem będzie legendarny as znany jako „Skrzydła Theve” – symbol nadziei dla Federacji Centralnej Usei (FCU), okupowanej przez Republikę Sotoa. Wraz z nowymi pilotami gracze podejmą próbę odbicia kraju i odwrócenia losów wojny.

Twórcy zapowiadają możliwość latania wieloma realistycznymi odrzutowcami z całego świata, intensywne starcia powietrzne oraz pełne immersji przerywniki filmowe, często prezentowane z perspektywy pierwszej osoby. Oprócz kampanii, gra zaoferuje również tryby wieloosobowe, które – jak zapowiada Bandai Namco – mają zapewnić niezapomniane pojedynki w przestworzach.

Więcej informacji na temat ACE COMBAT 8: Wings of Theve, w tym szczegóły dotyczące trybów multiplayer i dodatkowych funkcji, zostanie ujawnionych w kolejnych miesiącach. Jedno jest pewne: fani lotniczej akcji mają na co czekać.