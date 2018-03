Genesis Essentia: elektryczne auto przyszłości

Genesis Motors, podlegający pod Hyundai producent luksusowych aut, właśnie zaprezentował auto rodem ze starych filmów science fiction. Essentia Coupe Concept nie tylko wyróżnia się nowoczesnym designem, ale także zaawansowanym systemem AI, z którym będzie można nawet… porozmawiać.

Essentia Coupe Concept to elektryczny samochód o nadwoziu wykonanym z włókna węglowego i otwierających się do góry drzwiach. Charakterystyczny bąblowaty dach jest w pełni przezroczysty. Zamiast kluczyka auto wykorzystuje zabezpieczenia biometryczne: czytnik linii papilarnych i system rozpoznawania twarzy. Wystarczy podejść do samochodu, aby jego drzwi uniosły się i ukazały czerwono-niebieskie wnętrze. Dominują w nim ekrany, na których można w czasie rzeczywistym sprawdzać stan pojazdu oraz korzystać z funkcji AI. Te zaś mają być ultrazaawansowane: sterowanie głosem ma ograniczać się nie tylko do wydawania poleceń, ale również umożliwiać rozmowę z wirtualnym asystentem kierowcy.

Brzmi wspaniale, to kiedy zobaczymy Genesis Essentię w salonach? Cóż, odpowiedź na to pytanie brzmi niestety „nigdy” – jest to jedynie auto koncepcyjne. Niewykluczone jednak, że zaprezentowane w nim technologie kiedyś trafią do innych samochodów Genesis, a może nawet do Hyundaiów?