Sony powiększa ofertę o dwa modele słuchawek bezprzewodowych

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie do oferty dwóch modeli słuchawek bezprzewodowych: wokółusznych WH-CH720Ni nausznych WH-CH520.

W wokółusznych słuchawkach bezprzewodowych WH-CH720N wykorzystano system redukcji hałasu z technologią podwójnych czujników hałasu oraz zintegrowanym procesorem Sony V1. Lekka konstrukcja i akumulator na 35 godzin pracy pozwalają dłużej przebywać w otoczeniu samej muzyki, bez odgłosów z otoczenia.

Nauszne słuchawki bezprzewodowe WH-CH520 wyróżniają się bardzo długim czasem pracy na akumulatorze: do 50 godzin. Zapewniają komfort przez cały dzień i doskonałą jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych. Sony oferuje je w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej, białej i beżowej.

W obu modelach wykorzystano system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), którego zadaniem jest odtwarzanie dźwięku o wysokiej jakości, zgodnego z zamierzeniem wykonawcy. Dzięki funkcji połączenia wielopunktowego słuchawki mogą łączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Komfort przez cały dzień dzięki systemowi redukcji hałasu

Słuchawki wokółuszne WH-CH720N powstały dla osób pragnących w spokoju, bez zewnętrznych hałasów, relaksować się przy muzyce w kawiarni lub podczas długiego lotu. Zastosowano w nich zaawansowany system redukcji hałasu, oparty na zintegrowanym procesorze V1 i technologii podwójnych czujników hałasu. Szybkie przetwarzanie sygnału przez zintegrowany procesor V1 zwiększa skuteczność eliminacji dźwięków zewnętrznych. Osoby używające słuchawek na ulicy lub podczas dojazdów do pracy i do domu docenią możliwość wyregulowania głośności dźwięków otoczenia. Wybór jednego z 20 poziomów umożliwia aplikacja Sony | Headphones Connect.

Komfort słuchania przez bardzo długi czas

Słuchawki WH-CH720N ważą zaledwie 192 g — najmniej ze wszystkich bezprzewodowych słuchawek nagłownych Sony z systemem redukcji hałasu. Maksymalną wygodę noszenia zapewniono poprzez połączenie syntetycznej skóry i poliuretanu z optymalną budową i wymiarami nausznika. Wbudowany akumulator wystarcza nawet na 35 godzin słuchania z włączonym systemem redukcji hałasu. Słuchawki nauszne WH-CH520 to starannie zaprojektowany model do codziennego użytku. Zasilający je akumulator wystarcza nawet na 50 godzin słuchania i praktycznie eliminuje obawy o niespodziewane wyłączenie się ulubionej muzyki. Regulowany, wyściełany pałąk na głowę, miękkie nauszniki i lekka konstrukcja pomagają uzyskać idealne dopasowanie i zapewniają komfort przez dłuższy czas.

Doskonałe brzmienie każdego utworu

Aby nagrania poddane kompresji mogły brzmieć zgodnie z zamierzeniem wykonawcy, technologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) przywraca utracone składowe o wysokiej częstotliwości. W rezultacie dźwięk staje się bogatszy i bardziej szczegółowy, z brzmieniem wierniej oddającym oryginalne nagranie. Zintegrowany procesor V1 w słuchawkach WH-CH720N do minimum ogranicza zniekształcenia dźwięku, dzięki czemu odtwarzana muzyka jest naturalna w odbiorze. Aby elektryzujący pop, dudniący rap i inne gatunki brzmiały jeszcze lepiej, użytkownik słuchawek WH-CH720N i WH-CH520 może dostosować dźwięk przy użyciu funkcji korektora graficznego w aplikacji Sony | Headphones Connect.

Kryształowo czysty dźwięk podczas rozmów

Wprowadzone w słuchawkach WH-CH720N ulepszenia techniczne zaowocowały jeszcze lepszą jakością dźwięku podczas rozmów telefonicznych. Mikrofony kształtujące wiązkę z technologią Precise Voice Pickup rozmieszczono tak, aby zwiększyć czystość i dokładność przechwytywania głosu w różnych warunkach. W celu odebrania połączenia wystarczy nacisnąć przycisk na słuchawce — telefon może zostać w kieszeni. Oba modele mają funkcję połączenia wielopunktowego, a do ich obsługi można używać zarówno wygodnych przycisków, jak i poleceń głosowych.

Słuchawki WH-CH720N będą oferowane w trzech odmianach kolorystycznych — czarnej, niebieskiej i białej. Sprzedaż rozpocznie się w marcu 2023 r., a estymowana cena to ok. 600 PLN. Nabywcy słuchawek WH-CH520 będą mogli wybrać jedną z czterech odmian kolorystycznych: czarną, niebieską, białą i beżową. Sprzedaż tego modelu rozpocznie się w marcu 2023 r., a estymowana cena to ok. 280 PLN.