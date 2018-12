Google pokazuje nowy plecak Street View Trekker

System Trekker umożliwił dodanie do Google Street View miejsc, do których nie da się dojechać samochodem – także wnętrz muzeów czy galerii sztuki. Teraz Google prezentuje unowocześnioną wersję plecaka, za pomocą którego fotografowane będą kolejne niedostępne dla aut atrakcje.

Nowy plecak Trekker został stworzony w oparciu o uwagi użytkowników poprzedniej wersji. Przede wszystkim jest on lżejszy i mniejszy od poprzednika, a zatem łatwiejszy w transporcie. Jego design został uproszczony, a ilość wystających elementów zmniejszona. Główny element systemu, wyposażona w kamery głowica, może teraz robić zdjęcia w lepszej rozdzielczości i przy słabszym oświetleniu – zastosowano w niej aparaty o większych matrycach i rozwarciu przysłony. Zmiany te ułatwią korzystanie z Trekkera nie tylko podczas spacerów, ale także przymocowywanie go do aut, łodzi czy nawet linkach-tyrolkach. Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli fotografować nawet skrajnie niedostępne miejsca oraz dokładnie mapować skomplikowane układy urbanistyczne i rzadko uczęszczane drogi.

Plecaki Trekker są wypożyczane w ramach programu partnerskiego Google. Aby do niego przystąpić, trzeba wypełnić stosowną aplikację, w której należy opisać planowane wykorzystanie plecaka i wskazać fotografowany obszar. Wybrani uczestnicy będą mogli skorzystać z Trekkera. Akcja jest otwarta dla organizacji non-profit, samorządów lokalnych, uniwersytetów, zespołów badawczych i indywidualnych partnerów.