Musimy zasmucić fanów składanych ekranów – tytuł „najgorętszego technologicznego trendu” bez dwóch zdań należy się 5G. Nowy standard sieci ma szansę zmienić wiele obszarów codziennego życia, od pracy mobilnej po sposób, w jaki zarządzamy inteligentnymi miastami. Wszystkie działania online mają być teraz znacznie szybsze i sprawniejsze.

Pierwsza fala smartfonów 5G jeszcze nie zawitała oficjalnie do Polski, ale niektóre europejskie sieci komórkowe uruchomiły już pierwsze elementy infrastruktury i udostępniły je swoim klientom, oczywiście wraz z obsługującymi ten standard telefonami. Są to urządzenia z najwyższej półki, które oprócz wsparcia dla 5G mogą pochwalić się mocną specyfikacją, wysmakowanym designem i bogatą funkcjonalnością.

Dwa z nich to sprzęt sygnowany przez marki chińskie – mocne wejście na rynek 5G może pomóc Oppo i OnePlus w zdobyciu serc kolejnych klientów, którzy dotychczas nie byli przekonani co do oferowanych przez nich produktów. Towarzyszy im Galaxy S10 5G, czyli najbardziej flagowy spośród tegorocznej rodziny flagowców Samsunga.

Często mówi się, że pierwsza generacja danego produktu nie jest warta zakupu, ale w przypadku telefonów 5G nie mieliśmy żadnych specjalnych problemów… o ile oczywiście nie liczyć braku samego 5G.

Testujemy…

Oppo Reno 5G

Specyfikacja

OLED 6,6 cala 2340×1080 px SYSTEM OPERACYJNY Android 9.0, ColorOS 6

Qualcomm Snapdragon 855 PAMIĘĆ 256 GB

16 Mpix szerokokątny pop-up przedni, 48 Mpix szerokokątny + 13 Mpix teleobiektyw 5x + 8 Mpix ultra-szeroki tylny BATERIA 4 065 mAh

162 x 77,2 x 9,3 mm WAGA 215 g

Na pierwszy rzut oka: Nieobecność Huawei w wyścigu o palmę pierwszeństwa na rynku 5G pozwoliło wysunąć się na prowadzenie jego największemu konkurentowi za pomocą tego smartfona o świetnej specyfikacji.

Samsung Galaxy S10 5G

Specyfikacja

OLED 6,7 cala 3040×1440 px, wsparcie dla HDR10+ SYSTEM OPERACYJNY Android 9.0, OneUI

Samsung Exynos 9820 PAMIĘĆ 256 GB

10 Mpix szerokokątny + sensor 3D przedni, 12 Mpix szerokokątny + 12 Mpix teleobiektyw 3x + 12 Mpix ultra-szeroki + sensor 3D tylny BATERIA 4 500 mAh

162,6 x 77,1 x 7,9 mm WAGA 198 g

Na pierwszy rzut oka: „Najwyższy z najwyższych” telefonów Samsunga. To S10+ z większym ekranem i jeszcze lepszym aparatem – tych dodatków nie dostaniemy jednak za darmo…

OnePlus 7 Pro 5G

Specyfikacja

OLED 6,67 cala 3120×1440 px, wsparcie dla HDR10+, 90 Hz SYSTEM OPERACYJNY Android 9.0, OxygenOS 9.5.5

Qualcomm Snapdragon 855 PAMIĘĆ 256 GB + microSD

16 Mpix szerokokątny pop-up przedni, 48 Mpix szerokokątny + 8 Mpix teleobiektyw 3x + 16 Mpix ultra-szeroki tylny BATERIA 4 000 mAh

162,6 x 75,9 x 8,8 mm WAGA 206 g

Na pierwszy rzut oka: To tak naprawdę klasyczny 7 Pro z dodanym modemem 5G. Dostajemy zatem kamerkę pop-up, pierwszy na świecie ekran OLED z odświeżaniem 90 Hz i wiele innych ciekawostek.

SPRZĘT 01: Oppo Reno 5G

Zapowiada się, że Reno 5G będzie najtańszym spośród telefonów 5G, a przynajmniej na to wskazują ceny podyktowane przez europejskich operatorów komórkowych. Pod względem konstrukcji to właściwie ten sam sprzęt, co dobrze znany Oppo Reno 10x Zoom, ale uzupełniony o modem 5G. Nie ma w tym nic złego, chociaż trzeba przyznać, że mieliśmy cichą nadzieję na tak znaczące ulepszenia, jakie wprowadził do wersji 5G Samsung.

Na szczęście Reno 10x Zoom to sam w sobie niezły smartfon, co przekłada się także na funkcjonalność tego telefonu. Szczególnie przypadł nam do gustu potrójny aparat z 10-krotnym, hybrydowym zoomem – pozwala on na uchwycenie ujęć niemożliwych dla wielu starszych urządzeń. Fotki wykonane głównym aparatem 48 Mpix i ultra-szerokim 8 Mpix wyglądają nieźle, chociaż te zrobione w słabych warunkach oświetlenia otrzymały nienaturalną kolorystykę. Z tyłu smartfona znajduje się także mała ceramiczna kulka O-Dot – lekko unosi ona telefon ponad powierzchnię, na której leży, co chroni soczewki aparatów przed zarysowaniem.

Możemy robić po 100 selfie dziennie przez pięć lat bez problemów

Przód Oppo Reno 5G to 6,6-calowy panel OLED – ostry, jasny i odwzorowujący kolory zgodnie z paletą DCI-P3. Mimo imponującego stosunku ekranu do wielkości obudowy (93,1%), trudno nie mieć do producenta żalu o brak dostosowania systemu operacyjnego do rozmiarów wyświetlacza. Nakładka ColorOS na Androida nie otrzymała żadnych usprawnień, umożliwiających obsługę telefonu jedną ręką, co sprawia, że praca na Reno 5G wymaga zaangażowania obu dłoni.

Zamiast wycięcia w ekranie, Oppo zdecydowało się na zastosowanie mechanizmu pop-up, który wysuwa się z obudowy. Przypomina on płetwę rekina, przez co wygląda estetyczniej od „peryskopu” wystającego z OnePlus 7 Pro 5G. Oppo twierdzi, że mechanizm wytrzymuje 200 000 wysunięć i wsunięć, co oznacza, że możemy robić nawet po 100 selfie dziennie przez pięć lat i nie napotkać żadnych problemów z jego działaniem.

Pod szklano-metalową obudową kryje się wydajny procesor Qualcomm (ten sam, co w propozycji OnePlusa), który zapewnia szybkie działanie telefonu. Szkoda, że Reno 5G nie otrzymał wejścia na kartę microSD, pozwalającego na rozszerzenie 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon wytrzymywał na baterii całkiem długo, ale krócej od konkurentów.

SPRZĘT 02: Samsung Galaxy S10 5G

Wśród obecnych na rynku modeli telefonów 5G to unikat, ponieważ podczas jego projektowania Samsung nie poszedł na łatwiznę. Zamiast wciśnięcia modemu 5G do Galaxy S10+, producent zdecydował się na stworzenie telefonu, który będzie kusił klientów wieloma innymi nowościami. Pod wieloma względami S10 5G jest jak kontynuacja hollywoodzkiej superprodukcji – większy, głośniejszy i bardziej efektowny.

Telefon otrzymał drugi największy ekran w historii marki (na pierwszym miejscu jest Galaxy Note 10). 6,7-calowy OLED łagodnie zakrzywia się przy krawędziach obudowy. To prawdziwy gigant, trudny w obsłudze jedną ręką (chociaż i tak jest pod tym względem lepszy od Oppo Reno 5G) i prawie niemożliwy do bezpiecznego schowania w tylnej kieszeni spodni. Mimo tego trudno było nam się nie zakochać w jego pięknym, niepraktycznie wielkim wyświetlaczu za każdym razem, gdy oglądaliśmy filmy w HDR, przeglądaliśmy zdjęcia lub graliśmy w mobilne tytuły. W codziennych podróżach może on bez problemu zastąpić iPada mini czy czytnik ebooków.

Trudno się nie zakochać w jego pięknym, wielkim wyświetlaczu

Poza ekranem Galaxy S10 5G ma do zaoferowania także najlepszy aparat w tegorocznej linii smartfonów od Samsunga, z poczwórnym aparatem umieszczonym z tyłu i podwójną kamerką do selfie z przodu. Ten ostatni znany jest z Galaxy S10+, ale z tyłu doszło do małej rewolucji – zamiast 8-megapikselowego czujnika głębi zastosowano trójwymiarową kamerę głębi, ulepszającą efekt bokeh w tle wykonanych portretów. Potrafi ona także przenieść efekt rozmytego tła do nagrań wideo. Podczas testów udało się nam zrobić jedne z najładniejszych zdjęć portretowych, jakie kiedykolwiek uzyskaliśmy za pomocą smartfona. Pozostałe aparaty zachwycają wszechstronnością, od 12-megapikselowego obiektywu o zmiennej jasności przydatnego w słabym oświetleniu, poprzez teleobiektyw z dwukrotnym zoomem optycznym aż po 16-megapikselowy ultraszeroki aparat, niezastąpiony w fotografii krajobrazu.

Procesor działa szybko i sprawnie; spora w tym zasługa estetycznej i praktycznej nakładki One UI. Sprawia ona, że nawet ogromny ekran okazuje się wygodny w obsłudze. Wielkiemu telefonowi towarzyszyć musi równie potężny akumulator o pojemności 4 500 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie przewodowe 25W – to nowość w modelu 5G – dzięki któremu nie musieliśmy długo czekać na uzupełnienie baterii.

SPRZĘT 03: OnePlus 7 Pro 5G

7 Pro 5G z zewnątrz wygląda identycznie co OnePlus 7 Pro. To urządzenie o luksusowym wzornictwie, wysokiej jakości wykonania i solidnej konstrukcji, chociaż pod tym względem ustępuje telefonowi Samsunga. Przód i tył pokrywa tafla szkła, co przeważnie wskazuje na to, że urządzenie może być ładowane bezprzewodowo – o dziwo, akurat tej funkcji brakuje we flagowcu OnePlus. Nie przypadło nam do gustu także nienaturalne rozmieszczenie przycisków na krawędzi smartfona i brak informacji o jego klasie wodoodporności.

O wszystkich tych minusach łatwo jest jednak zapomnieć, gdy spojrzymy na ekran smartfona – 6,67-calowe cudo nazwane przez producenta Fluid AMOLED. Zamiast typowego dla większości telefonów odświeżania 60 Hz zastosowano tutaj 90 Hz (czyli 90 klatek na sekundę). Efekt ten był widoczny za każdym razem, gdy przewijaliśmy tekst czy obrazy. Animacje są gładsze niż na jakimkolwiek innym telefonie – to najlepszy sprzęt do nieskończonego scrollowania w dół podczas przeglądania Instagrama lub Twittera. Brak odświeżania 90 Hz jest natychmiast zauważalny podczas przesiadki na inny sprzęt. Chociaż pod względem kontrastów i kolorystyki ekran Galaxy S10 5G jest bardziej wyrazisty, wsparcie dla HDR na wyświetlaczu 7 Pro 5G zapewnia fantastyczne wrażenia podczas oglądania filmów.

To najlepszy sprzęt do przeglądania Instagrama lub Twittera

Plusem jest również brak wcięć w ekranie, co osiągnięto dzięki wysuwanej kamerce przedniej. Działa ona bez zarzutów (nawet sama chowa się do wewnątrz, gdy telefon upadnie na podłogę), chociaż sterujący nią mechanizm jest dość głośny i powolny. Zamiast odblokowywania twarzą korzystaliśmy ze zintegrowanego czytnika linii papilarnych; to szybsze rozwiązanie, chociaż w deszczu potrafi nie rozpoznać odcisku palca. Tylny aparat okazał się być dobry, acz nie rewelacyjny – nie mieliśmy z nim żadnych problemów, ale też specjalnie nas niczym nie zachwycił.

Całkiem niedawno OnePlus przyjął hasło „szybko i płynnie” jako nową filozofię działania swoich urządzeń, co widać także w 7 Pro 5G. Nie trzeba czekać na otwieranie się aplikacji i wyświetlanie animacji w grach online. Smartfon działa na Androidzie 9 uzupełnionym o kilka fabrycznych dodatków OnePlus. Jedno ładowanie starcza na standardowy dzień pracy, a technologia Warp Charge 30 pozwala na uzupełnienie baterii od 0 do 50% w jedynie 20 minut.

Werdykt

#1 SAMSUNG GALAXY S10 5G 85 /100

Plusy Przepiękny ekran OLED z obsługą HDR10+. Wyrazisty efekt bokeh na zdjęciach i filmach. Wodoodporna konstrukcja. Złącze 3,5 mm. Przydatny nawet wtedy, gdy nie korzystasz z 5G.

Minusy Duża, niewygodna konstrukcja. Brzydkie wycięcie na przednią kamerkę. Brak obsługi kart microSD.

Podsumowując Samsung stworzył nową klasę smartfonów. Galaxy S10 5G ma coś dla każdego fana nowych technologii, nie tylko miłośników 5G – doskonały wyświetlacz, lepszy aparat fotograficzny, większy akumulator i szybsze ładowanie.

#2 ONEPLUS 7 PRO 5G 82 /100

Plusy Ekran OLED z perfekcyjnie płynnym odświeżaniem. Szybki i wydajny.

Minusy Nieatrakcyjny wygląd kamerki pop-up. Brak ładowania bezprzewodowego.

Podsumowując 7 Pro 5G to zadziwiająco luksusowy telefon, na dodatek po brzegi wypełniony nowinkami technologicznymi.

#3 OPPO RENO 5G 68 /100

Plusy Wysoka wydajność. Świetny aparat tylny. Niska cena.

Minusy Słaba żywotność baterii. Bardzo niewygodna obsługa. Waga, rozmiar i ogólny brak elegancji.

Podsumowując Telefon od Oppo nie ustrzegł się kilku błędów, ale ze względu na bardzo dobry stosunek ceny do jakości znajdzie grono fanów.