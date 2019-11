Apple iOS 13.2.2 już dostępny

iOS i iPadOS to systemy operacyjne nastawione na produktywność, ale i one nie zawsze ustrzegają się błędów, które mogą na nią negatywnie wpłynąć. Przykładem niech będzie wprowadzony w iOS 13 bug, przedwcześnie zamykający apki działające w tle i często powodujący utratę wyników pracy. Nowa aktualizacja ma go wyeliminować.

Błąd wynikał najprawdopodobniej z niewłaściwego działania algorytmów zarządzających wykorzystaniem pamięci RAM. Powodował on błyskawiczne, niespodziewane zamykanie się aplikacji pozostawionych w tle – czasami wystarczyło jedynie chwilowe przełączenie się do innego programu, a iOS już „uśmiercał” dany proces. Po jego ponownym otwarciu użytkownicy zauważali, że część ich pracy została utracona (na przykład karta w przeglądarce Safari odświeżyła się, a wraz z nią formularz, który akurat wypełniali).

Aby wyeliminować problemy z multitaskingiem, Apple wprowadziło stosowne zmiany w dostępnej od dziś aktualizacji iOS i iPadOS 13.2.2. Poza zamykającym aplikacje bugiem nowa wersja systemu operacyjnego wyeliminowała także sytuacje, w których iPhone’y nagle traciły połączenie z siecią komórkową po zakończeniu połączenia telefonicznego lub losowo przestawały łączyć się z danymi komórkowymi pomimo dobrego zasięgu. Ponadto wprowadza ona kilka drobnych zmian związanych z korzystaniem z konkretnych usług (w tym uwierzytelniania poprzez protokół Kerberos) oraz akcesoriów (kluczy bezpieczeństwa YubiKey).