Google oficjalnie kończy produkcję tabletów

Następcy i nowe wersje Nintendo Switcha to przedmiot wielu plotek. Sam producent nie wypowiada się oficjalnie w tej sprawie, ale od czasu do czasu w internecie pojawiają się informacje mogące wskazywać na to, że nowa konsola wcale nie jest tylko wymysłem fanów. Jedna z nich opublikowana została całkiem niedawno.

(więcej…)