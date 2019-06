Xiaomi prezentuje markę Mi CC

Nie od dziś wiadomo, że różne grupy wiekowe wybierają urządzenia elektroniczne kierując się odmiennymi czynnikami. Xiaomi stawia na młodych (lub młodych duchem) użytkowników i proponuje nową markę Mi CC o atrakcyjnym designie i imponujących możliwościach fotograficznych.

Xiaomi CC (to skrót od angielskiego Colorful and Creative) wejdzie na rynek z dwoma urządzeniami. Pierwsze z nich, Xiaomi CC9e ma potrójny aparat tylny z lampą błyskową, niewielkie wcięcie z przodu ekranu na pojedynczą kamerkę i czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem. CC9 to natomiast przedstawiciel popularnego ostatnio nurtu obracanych aparatów – wszystkie obiektywy umieszczone są na ruchomej klapce, a tylna kamerka pełni jednocześnie rolę przedniej. Na zdjęciach możemy zauważyć, że w tym telefonie użytkownik również dostanie do dyspozycji potrójny aparat z lampą.

Więcej szczegółów na temat nowych smartfonów poznamy 2 lipca, kiedy to Xiaomi Mi CC oficjalnie zaprezentuje swoje urządzenia. Możemy jednak z dużą pewnością założyć, że pod względem specyfikacji nie będą to najmocniejsze telefony. Siła nowej marki ma bowiem tkwić w atrakcyjnym wzornictwie, któremu towarzyszyć będą bardzo dobre aparaty do kręcenia filmów i robienia zdjęć na popularne portale społecznościowe oraz konkurencyjna cena. Osoby szukające wydajności rywalizującej z flagowcami będą raczej zainteresowane modelami produkowanymi przez spółkę-matkę.