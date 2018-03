Goodyear Oxygene – opona produkująca tlen

Producenci prześcigają się w tworzeniu przyjaznych dla środowiska rozwiązań motoryzacyjnych, jednak do tej pory skupiali się raczej na tym, co znajduje się na płycie podłogowej, nie do końca przejmując się ogumieniem. Przynajmniej aż do teraz – Goodyear właśnie zaprezentował oponę koncepcyjną złożoną z proszku gumowego i mchu.

Podstawą Goodyear Oxygene jest szkielet wykonany z przerobionych starych opon odzyskanych w procesie recyklingu. Jest on sprężysty, wytrzymały i cechuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Został on wydrukowany w technologii druku 3D i wypełniony mchem. Opony posiadają bieżnik z dużymi otworami, przez które rośliny pobierają wilgoć z jezdni i dwutlenek węgla z atmosfery. Mech wykorzystuje je w procesie fotosyntezy, produkując tlen i energię. Ta ostatnia zasila znajdującą się w oponie elektronikę – czujniki, procesor AI i podświetlaną obwódkę. Goodyear twierdzi, że w mieście, po którym porusza się 2,5 mln pojazdów, zamiana wszystkich opon na Oxygene pozwoliłaby na pochłonięcie ponad 4 tysięcy ton CO 2 w skali roku.

Goodyear Oxygene ma być nie tylko przyjazna dla środowiska, ale i inteligentna (po coś ten procesor AI w końcu tam jest). Dzięki obsłudze systemu komunikacji LiFi opona może komunikować się z innymi pojazdami lub elementami infrastruktury drogowej, co będzie przydatne szczególnie w pojazdach autonomicznych. Dla wszystkich osób, które chciałyby zamontować Oxygene w swoim aucie, mamy złe wieści – opona znajduje się póki co w stadium projektu koncepcyjnego, a jej wersja komercyjna raczej nieprędko ujrzy światło dzienne.