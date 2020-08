Good Loot prezentuje nową serię puzzli

Od czasu do czasu warto odłożyć smartfony i tablety na bok i oddać się jakiejś rozrywce offline. Good Loot właśnie wprowadziło na rynek efekt swojej współpracy z Cenegą – kolekcję puzzli dla graczy i nie tylko.

Na rynek trafi łącznie 9 różnych wzorów, inspirowanych grami Wiedźmin 3, Fallout 4, Doom Eternal, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Dishonored 2 oraz serią Dying Light. Każda układanka będzie złożona z 1000 elementów, a po ułożeniu stworzy grafikę o wymiarach 68 x 48 cm. Dodatkowo w zestawie z puzzlami znajdziemy plakat formatu B2 z takim samym obrazem i zawiązywany, bawełniany worek do przechowywania puzzli. Całość będzie zamknięta w efektownym pudełku z dużym logiem gry.



Same puzzle są wydrukowane w nowoczesnym procesie, który zapewnia piękną, efektowną kolorystykę i odporność na blaknięcie. Ich powierzchnia pokryta jest materiałem o efekcie płótna, dzięki czemu podczas układania nie odbijają one światła, co ułatwia szukanie odpowiedniego elementu. Poszczególne fragmenty są odporne na zginanie i perfekcyjnie dopasowane.



Seria trafi na rynek 10 września i będzie dostępna w sklepach: Muve.pl, Media Markt, Media Expert, Sklep.gry-online.pl, Wirtus.pl, X-Kom, Konsole i gry oraz Grymel.pl. Producent zapowiada, że w przyszłości w sprzedaży pojawią się także inne wzory. Więcej informacji znajdziesz www.goodlootpuzzle.cenega.pl oraz www.goodloot.pl.