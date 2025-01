Niechęć – nowe płuca, nowy singiel i trasa koncertowa

Niechęć powraca z singlem Nowe płuca, który jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Jest to dla zespołu utwór szczególny. Nie dość, że będzie otwierać nowy album, to zainaugurował pracę nad nim i wyznaczył kierunek dalszych poszukiwań, jakim jest przede wszystkim fascynacja rytmem.

Niechęć inspirowały tym razem wszelkie odmiany transowej muzyki elektronicznej. Od IDM, poprzez techno, aż po cały UK bass. Do typowo jazzowego instrumentarium dołączyły laptopy i syntezatory. Tematycznie jest to natomiast kontynuacja refleksji transhumanicznej: marzenie o dłuższej i przede wszystkim piękniejszej egzystencji. Pokładanie nadziei w tym, że technologia w końcu doprowadzi do znacznej poprawy jakości życia, a nie tylko zasypywania nas coraz większą ilością bodźców. To także opowieść o nowym składzie, który wniósł do zespołu świeżość, energię i autentyczny entuzjazm. Jest on dla Niechęci niczym tytułowe Nowe płuca. Na okładkę singla trafił obraz Aleksandry Bociańskiej o wymownym tytule Obserwator, gdyż wątek obserwacji będzie przewijał się przez całą nadchodzącą płytę.

Pod koniec lutego grupa wyruszy w trasę koncertową promującą nowy album. Na tę chwilę obejmuje ona już 13 dat, niektóre z nich są już wyprzedane, a na inne kończą się bilety. Szykujcie się na bal na tonącym okręcie, podczas którego na grubo ponad 2 godziny będziecie mogli oderwać się od przytłaczającej rzeczywistości. Zespół zagra bowiem materiał z premierowej płyty, starsze kompozycje, nie zabraknie też kilku niespodzianek.

27.02 – Łask, Łaski Dom Kultury

28.02 – Poznań, CK Zamek

09.03 – Białystok, BOK/Fama

13.03 – Gdańsk, KOT/MONK

14.03 – Kołobrzeg, RCK

15.03 – Szczecin, winyle.fm

20.03 – Wrocław, Nietota

03.04 – Katowice, Jazz Club Hipnoza

04.04 – Rzeszów, Rzeszowskie Piwnice

05.04 – Kraków, Klub RE

11.04 – Lublin, CK w Lublinie

12.04 – Warszawa, SPATiF [SOLD OUT]

13.04 – Warszawa, SPATiF

Bilety na koncerty: https://linktr.ee/niechecband