Giftbook – nowy generator personalizowanych książek

Ten, kto nie miał nigdy problemu z wyborem prezentu na ważne okazje, może uważać się za szczęściarza. Zagwozdka typu „kupmy coś fajnego, ale nie takiego banalnego” wielu z nas towarzyszy od zawsze. Na szczęście teraz zamiast pluszaka czy zestawu kosmetyków możemy podarować bliskiej osobie spersonalizowaną książkę Giftbook.

Jak działa Giftbook? Za pomocą prostego w obsłudze formularza użytkownik może stworzyć własną książkę na specjalną okazję. Pierwszym krokiem w projektowaniu niezapomnianego prezentu jest stworzenie bohaterów za pomocą kreatora – to oni poprowadzą obdarowanego przez kolejne strony prezentu. Każda książka zostanie oprawiona w personalizowaną okładkę (do wyboru – twarda lub miękka z matową lub błyszczącą folią), której tło można wybrać spośród kilkudziesięciu dostępnych na stronie. Następnie przechodzimy do najciekawszego elementu projektowania, czyli dodawania stron. W edytorze można dowolnie ustawiać bohaterów, osadzać ich w kontekście różnych scen i tworzyć własne napisy. Możemy także skorzystać z gotowych projektów o różnorodnej tematyce. Po dodaniu minimalnie 20 stron książka jest gotowa i może zostać wydrukowana.

Własna książka to świetny pomysł na upamiętnienie ważnych wydarzeń w życiu naszym i naszych znajomych. Profesjonalna jakość druku i sympatyczna, ciepła oprawa graficzna sprawią, że Giftbook będzie miło wspominanym prezentem na lata. Książka w miękkiej oprawie to koszt 79 PLN, zas w twardej – 89 PLN. Zachęcamy do sprawdzenia usługi na www.giftbook.pl!