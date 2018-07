TEST: Samsung QLED TV 2018 Q9F

Telewizory już dawno odcięły się od swojej mało chlubnej przeszłości taniego źródła rozrywki i stały wszechstronnymi dziełami sztuki użytkowej. Zmiana ta zaszła za sprawą takich producentów jak Samsung, który regularnie wprowadza na rynek telewizory QLED wyposażone w coraz lepsze parametry obrazu i więcej inteligentnych funkcji. W tym roku jest podobnie – flagowy model Q9F zachwyca nie tylko pięknem ostrości i barw, ale także mnóstwem mniejszych lub większych udogodnień.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Q9F to produkt premium: 65-calowy ekran otoczony jest cieniutką czarną ramką. Telewizor można zawiesić na ścianie tak płasko jak obraz, ale na potrzeby testu po prostu ustawiliśmy go na półce. Niezależnie od miejsca, w którym umieścisz swój sprzęt, na pewno docenisz One Invisible Connection. Ogranicza ona liczbę szpecących pomieszczenie kabli do minimum – jeden, prawie niezauważalny kabel łączy Q9F z zewnętrznym modułem, do którego podłączone są wszystkie inne akcesoria.

Piękno urządzenia eksponuje także tryb Ambient: zastępuje czarny, pusty ekran, obrazem ściany znajdującej się za telewizorem lub dowolnie wybraną wizualizacją. Oprócz grafiki telewizor może wyświetlać także informacje dotyczące pogody, korków w mieście lub najświeższych wiadomości. To doskonałe rozwiązanie, czyniące z Q9F pożądany element wystroju wnętrza. Po uruchomieniu telewizora w oczy rzuca się bogata paleta barw, zawierająca ponad miliard różnych odcieni. Szczególnie wyraźnie widać to w programach przyrodniczych: leśna zieleń wygląda tak naturalnie, że wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Obraz jest ostry, nasycony i szczegółowy. Oprócz wsparcia dla HDR 2000 ze wsparciem dla HDR 10+, Samsung wyposażył Q9F w technologię Q Contrast Elite, podkręcającą kontrast ciemnych scen. Na uwagę zasługuje także to, jak świetnie telewizor radzi sobie w grach. Zero lagów, naturalny i płynny obraz oraz brak irytujących odbić światła, na pewno ucieszą nawet wymagających graczy.

Samsung Q9F otrzymał także szereg nowości z zakresu smart home. Dzięki integracji z aplikacją SmartThings, telewizor może pełnić funkcję huba dla współpracujących z nim urządzeń RTV i AGD – sterowanie samym telewizorem odbywa się za pomocą inteligentnego pilota One Remote, który może służyć także do obsługi dekodera, systemu audio i innych akcesoriów podłączonych do telewizora.

Interfejs użytkownika został uzupełniony o nową, ciekawą funkcję: grupowanie programów telewizyjnych, zawartości z dekodera i filmów z serwisów streamingowych w jeden kompletny przewodnik.

Samsung QLED 2018 Q9F to produkt jak najbardziej godny uwagi – perfekcyjnie barwny obraz, wszechstronność i wysoka jakość wykonania, czynią z niego wyjątkowy rarytas dla kinomanów.

SPECYFIKACJA