Vistula z nową kolekcją „Back to suit”

Wracamy do biura. W świetnie skrojonym garniturze, idealnie dopasowanej koszuli, z narzuconym na ramię płaszczem z przyjemniej w dotyku wełny. Kampania nowej kolekcji marki Vistula przywraca strojowi formalnemu należne mu miejsce.

Co go wyróżnia? Jest lżejszy i mocno współczesny. Nadal jednak to klasyka w najlepszym wydaniu, zgodna z tradycyjną sztuką krawiecką. Stonowana w fasonach, minimalistyczna w kolorystyce i ograniczona w deseniach, hołduje najlepszym wzorcom mody męskiej. Pozwala cieszyć się elegancją i jakością każdego dnia.

W kolekcji zwraca uwagę ciemnoczekoladowy garnitur z lekko rozszerzonymi klapami i nogawkami, jak na obecne trendy przystało. Uszyty z wełny 110’s od Vitale Barberis Canonico, jednego z najstarszych producentów wełen we Włoszech, zadowoli najbardziej wymagających amatorów krawieckiego kunsztu. Ta manufaktura, specjalizująca się w garniturach ze szlachetnych przędzy, w tym certyfikowanych wełen z kaszmirem czy jedwabiem, słynie również z przestrzegania wysokich standardów ekologicznych i dbania o środowisko, w tym o zamknięty obieg wody, korzystanie wyłącznie z odnawialnej energii oraz o dobrostan zwierząt.

Wśród stałych klasyków marki Vistula znajdziemy także dwu- i trzyczęściowe garnitury w uniwersalnych kolorach granatu, szarości i czerni z wełen 100’s od renomowanego producenta Marzotto i modele z wełny marki Zignone w urozmaicającą stylizację delikatną kratkę w kolorach beżu i granatu.

Zgodnie z wymogami biurowego dress code’u Vistula oferuje wybór koszul w twarzowych barwach bieli i błękitu, z kształtami kołnierzyka stosownymi do typu marynarki.

Wśród płaszczy uwagę zwraca obszerny trencz z wodoodpornej bawełny technicznej pokrytej impregnatem. Wyposażony w pasek, pagony i pelerynę, jest evergreenem męskiej mody – niezmiennie wygląda świeżo i gustownie. Dostępny tej jesieni w kolorze beżu lub czerni, w męskiej garderobie pozostaje niezastąpiony.

Nowością są zapinane na suwak kurtki z wełny double face. Lekkie, pozbawione podszewki, z krytymi szwami, wykonane są z dwóch sklejonych warstw tej samej tkaniny, dzięki czemu identycznie wygląda ona zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz płaszcza. Utrzymane w beżu i granatu pasować będą do całej palety kolorystycznej nowej kolekcji Vistuli.

Dopełnieniem okryć wierzchnich jest luźny, szary płaszcz z wełny, dodający stylizacji nuty nonszalancji.

Najnowszą propozycję Vistuli uzupełniają klasyczne półbuty ze skóry licowej bądź zamszu, skórzane paski, jedwabne krawaty i aktówki mieszczące dokumenty i laptop.