Ford i Audi prezentują system wirtualnej rzeczywistości do samochodu

Wirtualna rzeczywistość w aucie to technologia, która zmieni dowolny przejazd w interaktywną przygodę – oczywiście o ile nie siedzimy na fotelu kierowcy. Ford, Audi Holoride i Universal Monsters zaprezentowali właśnie system rozrywki VR do samochodu.

Pierwsze jazdy VR będą oferowane za darmo w Stanach Zjednoczonych w okresie od 14 października do 9 listopada. Pasażerowie zasiądą na tylnej kanapie SUV-a Ford Explorer i założą specjalne gogle. Za ich pomocą przeniosą się oni do świata kultowego filmu Narzeczona Frankensteina z 1935 r. – ich zadaniem będzie przedarcie się przez pełną niebezpieczeństw mapę, która zostanie w pełni zsynchronizowana z samochodem. Oznacza to, że każde przyspieszenie, zakręt i zahamowanie zostaną uwzględnione w warstwie wizualnej i dźwiękowej gry, a droga pokonywana w wirtualnej rzeczywistości będzie śledziła trasę pojazdu.

Universal Monsters Presents Bride of Frankenstein Holoride – taką pełną nazwę nosi system – to wspólne dzieło Forda, należącego do Audi projektu Holoride i Universal Monsters. Zebrane w trakcie jazd opinie użytkowników zostaną wykorzystane do udoskonalenia technologii. Wirtualna rzeczywistość ma docelowo trafić do komercyjnych headsetów, z których w przyszłości będziemy mogli korzystać podczas podróży.