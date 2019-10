TEST: JBL Partybox 100

Wyobraź sobie, że jesteś organizatorem Imprezy przez duże I. Wśród najważniejszych rzeczy, o które musisz zadbać, na pewno znajdzie się odpowiednie udźwiękowienie. Kieszonkowe głośniki Bluetooth są niezastąpione na domówkach i w plenerze, ale żeby udźwignąć ciężar większego wydarzenia, potrzebne jest potężniejsze nagłośnienie, na przykład w formie Partybox 100 od JBL – najmłodszego członka imprezowej rodziny od JBL.

To najmniejszy i najbardziej przenośny Partybox, ale należy pamiętać, że to wciąż nie jest sprzęt, który można zapakować do plecaka – ma on ponad pół metra wysokości. Głośnik wykonany jest solidnie, z atrakcyjną, wytrzymałą obudową w jednolitej, czarnej kolorystyce. Nie trzeba się martwić o jego optymalne ustawianie: może on grać w konfiguracji poziomej lub pionowej, na ziemi lub na statywie. Sprzęt można wpiąć do gniazdka, ale jeśli nie dysponujemy źródłem prądu, nie szkodzi – wbudowany akumulator starcza na maksymalnie 12 godzin pracy.

Po włączeniu Partybox 100, uwagę zwracają dwa kolorowe pierścienie świetlne LED, otaczające przetworniki niskotonowe. Podczas odtwarzania migają one w rytm muzyki, dynamicznie zmieniając wzór i barwy podświetlenia. Towarzyszą im umieszczone przy górnej i dolnej krawędzi maskownicy lampy stroboskopowe, wesoło błyskające i rozświetlające przestrzeń dookoła głośnika. Efekt jest niesamowity – wystarczy ustawić Partybox 100 w ciemnym pomieszczeniu, włączyć go i obserwować, jak zaproszeni goście zrywają się do tańca. Jeśli zależy nam na osiągnięciu konkretnego efektu, możemy zaprogramować program świetlny za pomocą przycisków umieszczonych na górnej ściance; szkoda jedynie, że JBL nie dodało możliwości konfiguracji oświetlenia za pomocą aplikacji na smartfona.

Partybox 100 został wyposażony w dwa przetworniki niskotonowe i dwa wysokotonowe, które łącznie generują dźwięk o mocy 160 W. Głośnik bez problemu wypełnia dynamicznym, głębokim brzmieniem nawet duże pokoje. Mimo basowej charakterystyki nie zamula on reszty miksu, oferując całkiem przyjemną interpretację utworów należących do różnych gatunków muzycznych; jeśli potrzebujemy więcej basów, możemy włączyć funkcję Bass Boost.

Do Partybox 100 podłączymy nie tylko urządzenia mobilne Bluetooth, ale także nośniki USB; odpowiedni port znajduje się na tylnej ściance, tuż obok wejścia mikrofonowego i gitarowego. Te dwa ostatnie przekształcają głośnik w funkcjonalny wzmacniacz lub maszynę do karaoke – każdy z nich otrzymał własne pokrętło głośności, niezależne od poziomu głośności, na które rozkręcony jest głośnik. Dwa egzemplarze Partybox 100 można natomiast bezprzewodowo połączyć w parę stereo z pełną separacją kanałów. Czy do rozkręcenia idealnej imprezy potrzeba czegokolwiek więcej?

Specyfikacja