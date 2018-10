Fani Gwiezdnych Wojen obsadzają Harrisona Forda w filmie Solo

Film Han Solo: Gwiezdne wojny – historie wzbudził wiele kontrowersji wśród fanów. Jednym z najczęściej powtarzanych zarzutów był fakt, że w tytułową rolę nie wcielił się wieloletni odtwórca postaci Hana Solo Harrison Ford, ale znacznie od niego młodszy Alden Ehrenreich. Okazuje się, że to żaden problem dla wiernych fanów – jeden z nich wykorzystał sztuczną inteligencję do wstawienia kultowego aktora do filmu.

Parodia zatytułowana Solo: A derpfakes story wykorzystuje klipy z filmu przerobione za pomocą technologii deepfake. Opiera się ona o wykorzystanie sztucznej inteligencji, która analizuje zdjęcia aktora i tworzy bazę danych jego mimiki. Następnie dane te wykorzystywane są do wygenerowania maski i nałożenia jej na głowę drugiej osoby. W krótkiej produkcji zamieszczonej na YouTube twarz Harrisona Forda została w ten sposób „naklejona” na postać występującego w filmie aktora. Historia przedstawiona w filmie opowiada o przygodach młodego Hana Solo, dlatego podczas próbkowania twarzy Forda autor przeróbki korzystał z archiwalnych zdjęć i klipów pochodzących z lat 70.

Trzeba przyznać, że efekt końcowy jest całkiem przekonujący. To zresztą nie pierwsza próba obsadzenia Harrisona Forda w Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. W pierwszych przeróbkach trailerów zamiast deepfake i sztucznej inteligencji wykorzystano manualną edycję filmów – jej twórcy w miejsce głowy Aldena Ehrenreicha wkleili twarz Forda wyciętą z filmów, w których aktor grał w latach 60 i 70. Ech, nic nie pobije kreatywności fanów…