Samsung prezentuje linię samochodowych procesorów

Procesory Exynos i matryce fotograficzne Isocell były do tej pory wykorzystywane przede wszystkim w smartfonach. Teraz trafią one także do samochodów – Samsung oficjalnie ogłosił powstanie dedykowanej linii Exynos Auto i Isocell Auto.

Procesory Exynos Auto wykorzystują te same technologie, które obecne są w podzespołach wykorzystywanych do budowy smartfonów. Samsung wyróżnił ich trzy kategorie – serię V przeznaczoną do obsługi systemów multimedialnych, koordynującą działania systemów wsparcia kierowcy serię A i dedykowaną pomiarom telemetrycznym serię T. Towarzyszyć im będą matryce Isocell Auto. Obsługują one znaną z flagowców Samsunga technologię inteligentnej izolacji pikseli, co ma zapewnić dokładne rozpoznawanie obiektów na drodze nawet w warunkach słabego oświetlenia. Na linie składają się trzy modele o rozdzielczości obrazu od 960p do 4K. Wszystkie nowe podzespoły zostały przystosowane do działania w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych.

Pierwsza generacja Exynos Auto i Isocell Auto została zaprezentowana podczas targów International Suppliers Fair w niemieckim Wolfburgu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi ona do pierwszych samochodów i które koncerny podejmą współpracę z Samsungiem. Koreańska marka już od długiego czasu jest zainteresowana wejściem na rynek motoryzacyjny – jej pierwszym produktem była platforma aut autonomicznych DRVLINE. Nowe, zaawansowane podzespoły mogą zachęcić producentów aut do zapoznania się z propozycjami Samsunga i dalszy rozwój technologii.