Facebook oznaczał zaufane źródła informacji jako spam

Pandemia koronawirusa, jak każda inna trudna sytuacja na świecie, to okazja do rozsiewania dezinformacji, fake newsów oraz fałszywych sposobów na wyzdrowienie i ochronę przed zarażeniem. Facebook stara się walczyć z tym zjawiskiem, ale nie zawsze mu się to udaje.

Wczoraj wiele osób korzystających z Facebooka zauważyło, że udostępnione przez nie artykuły były blokowane przez Facebooka jako naruszenie zasad antyspamowych. Wśród usuniętych treści znalazły się takie pochodzące z zaufanych źródeł: portali dużych gazet i czasopism, platformy blogowej Medium i crowdfundingowej strony GoFundMe. Problem dotyczył przeważnie artykułów zawierających w tytule lub treści słowo „koronawirus”, ale nie tylko – amerykańscy użytkownicy mieli problemy z udostępnieniem informacji na temat nadchodzących wyborów prezydenckich, a na celowniku znalazło się także urocze wideo z… pingwinami biegającymi po oceanarium w Chicago.

Według Facebooka zawinił filtr antyspamowy, który oprócz szkodliwej zawartości usuwał także tę nieszkodliwą. Portal przeprosił za zaistniały problem i przywrócił wszystkie niesłusznie zablokowane artykuły. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Facebook jest częścią technologicznej koalicji dążącej do wyeliminowania dezinformacji towarzyszącej pandemii COVID-19. Należą do niej także Google, Microsoft, LinkedIN, Reddit, Twitter i YouTube.