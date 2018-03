Ewolucja QLED TV, czyli co zaoferują flagowe telewizory Samsung w 2018 roku

Wysoka jakość obrazu w dzień i w nocy, tylko jeden przewód łączący telewizor z innymi urządzeniami i jeden pilot, który pozwoli sterować większością z nich – tak w skrócie można opisać nowe telewizory Samsung QLED TV. W 2018 roku największe w domu ekrany z tej serii – niczym kameleony – dopasują się do stylu życia i przestrzeni użytkowników. Poznajmy je bliżej.

Jeszcze większe ekrany

Widzowie wybierają coraz większe telewizory. Przewiduje się, że dla modeli o przekątnej ponad 75 cali wzrost sprzedaży wyniesie 30-40 proc. rocznie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w 2018 roku w serii QLED TV dostępne będą telewizory o przekątnej 75 cali i więcej.

To, co wyróżnia telewizory z serii QLED TV, to naprawdę spektakularne efekty wizualne, które osiągnięto dzięki zastosowaniu technologii Q-Engine firmy Samsung. Rozwiązanie to ogranicza lub całkowicie eliminuje problemy, które mogą dotyczyć innych telewizorów z dużą przekątną ekranu, takie jak szumy czy drgania. W efekcie uzyskano lepszą jakość obrazu – w porównaniu z innymi dużymi wyświetlaczami – a szybkie sceny w programach sportowych lub filmach wyświetlane są płynniej i bardziej realistycznie.

Głębszy kontrast w każdych warunkach

Kontrast jest kluczowym elementem dla uzyskania precyzyjnie odwzorowanych, rzeczywistych obrazów. W serii QLED TV na 2018 rok widzowie zobaczą obraz nie tylko bardziej wyrazisty, ale także pełen soczystych, głębokich barw (100 proc. natężenia kolorów).

Samsung QLED TV 9QF jest wyposażony w nową technologię pełnego podświetlenia (Direct Full Array), która precyzyjnie reguluje jasność obrazu. Wykorzystuje ona pełną siatkę podświetleń LED, co zapewnia dokładne oświetlenie każdej części ekranu i tym samym przekłada się na najwyższą jakość obrazu. Technologia umożliwia przyciemnianie określonych obszarów ekranu telewizorów QLED TV przy jednoczesnym podświetlaniu innych, co pozwala uzyskać znakomity kontrast – jasne obszary są jaśniejsze, a ciemne partie jeszcze ciemniejsze. W efekcie treści, takie jak np. wideo HDR10+, oddadzą bogactwo kolorów i subtelne przejścia między barwami.

Poza tym „Ultra Black Elite”, czyli nowa technologia antyrefleksyjna, sprawia, że czernie na ekranie są idealne. Eliminuje też odbicia, dzięki czemu obrazy pozostają ostre i żywe bez względu na kąt oglądania.

SmartThings, pilot Smart Control – obsługa telewizora nigdy nie była tak wygodna

W nowych telewizorach QLED TV inteligentne rozwiązania zapewniają jeszcze wygodniejszy sposób konfiguracji czy zmiany ustawień. Dzięki wykorzystaniu nowej aplikacji SmartThings, po naciśnięciu jednej ikony połączymy telewizor ze smartfonem i skonfigurujemy znajdujące się w nich aplikacje. Urządzenia zapamiętają się i, gdy po raz kolejny znajdziemy się przed telewizorem, wystarczy wybrać w smartfonie np. aplikację Spotify, aby uruchomiła się ona na dużym ekranie. Szybkie, przejrzyste menu, które od dawna jest jednym z wyróżników telewizorów Samsung oraz designerski i wygodny pilot Smart Control zapewniają wysoki komfort obsługi telewizora i pozwalają na sterowanie wieloma podłączonymi urządzeniami za pomocą jednego pilota.

Tryb Ambient Mode pozwala nie tylko wtopić telewizor w otoczenie, ale umożliwia także wyświetlanie na ekranie np. zdjęć zapisanych chmurze „SmartThings Cloud”. Dzięki chmurze możemy mieć dostęp do naszych fotografii, notatek czy filmów na wielu urządzeniach, takich jak smartfon, telewizor czy lodówka.

Tryb Ambient Mode

Telewizor bezsprzeczne pełni rolę centrum domowej rozrywki. Nie da się jednak ukryć, że – z wyjątkiem czterech – pięciu godzin dziennie, kiedy oglądamy ulubione treści – przez większość dnia pozostaje czarnym ekranem. W tym roku wraz z nową serią QLED TV Samsung zaproponował rozwiązanie, dzięki któremu telewizor zaoferuje świetne wrażenia wizualne także wtedy, gdy będzie wyłączony.

Tryb Ambient Mode przeobrazi największy w domu ekran w osobiste centrum informacji – umożliwi wyświetlanie prognozy pogody, godziny, wiadomości, zdjęć lub animacji. Możemy np. sfotografować smartfonem ścianę wokół telewizora, a po przesłaniu zdjęć do telewizora specjalna aplikacja przygotuje obraz, który znajduje się za nim. Gdy przestaniemy oglądać telewizję, zniknie czarny ekran i telewizor wtopi się w otoczenie. Na jego ekranie zobaczymy np. wzór tapety, która znajduje się na ścianie, na której wisi telewizor czy też jej kolor. Możemy też wykorzystać specjalnie przygotowane wizualizacje, które znajdziemy w oprogramowaniu telewizora. Warto podkreślić, że telewizor QLED TV 2018 może pracować w trybie Ambient Mode przez 24 godziny na dobę.

One Invisible Connection, czyli jeden za wszystkie

Kable i urządzenia peryferyjne podłączone do telewizora zwykle negatywnie wpływają na estetykę wnętrza i bywają źródłem frustracji. W tym roku widzowie będą mogli odetchnąć z ulgą i zapomnieć o kłębiących się wokół telewizora przewodach. Wraz z serią QLED TV na 2018 rok Samsung wprowadził One Invisible Connection – jeden przewód, którym płyną do telewizora dane o obrazie i dźwięku oraz zasilanie. Łączy on telewizor z modułem One Connect, który zawiera niezbędne złącza oraz zasilacz. To pierwsze tego typu rozwiązanie, które pojawiło się w telewizorach. Standardowo przewód ma 5 metrów długości, ale opcjonalne można będzie kupić także wersję o długości 15 metrów, co daje swobodę aranżacji domowego wnętrza.