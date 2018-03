Wirtualne dopasowywanie towaru do paczki na eBay

Serwis zakupowy eBay przedstawił właśnie ciekawe wykorzystanie frameworku Google ARCore. Androidowa wersja aplikacji wzbogaciła się o możliwość sprawdzenia, czy sprzedawany przedmiot na pewno zmieści się do kartonu, w rzeczywistości rozszerzonej.

Nie wiesz, jakiej wielkości karton wybrać, aby nie trzeba go było później dopychać kilogramami papieru i folii bąbelkowej? Funkcja „Will it Fit?” ma odpowiedzieć na to palące pytanie. Wystarczy umieścić sprzedawany przedmiot na płaskiej, matowej powierzchni i nakierować na niego aparat w smartfonie. Aplikacja automatycznie nałoży na niego wirtualny karton o wymiarach opakowań dostępnych w urzędach pocztowych. Paczkę można dowolnie przesuwać i dopasowywać za pomocą ruchów telefonu. Funkcja została opracowana z wykorzystaniem narzędzi Google ARCore przeznaczonych do tworzenia i rozbudowy aplikacji AR na Androida.

Funkcja obecnie testowana jest w Stanach Zjednoczonych, ale eBay planuje jej wprowadzenie w innych krajach, w których prowadzi działalność. Do jej działania potrzebne są oczywiście telefony obsługujące ARCore, czyli wyposażone w odpowiednio mocną specyfikację i system operacyjny Nougat 7.0 lub wyższy. Na chwilę obecną tylko wersja na Androida otrzymała możliwość wirtualnego pakowania produktów – wersja dla iOS zostanie najprawdopodobniej powstanie z wykorzystaniem ARKit i pojawi się nieco później.