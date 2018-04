Eneby – pierwsze głośniki Bluetooth od Ikei

Po sukcesie inteligentnego systemu oświetlenia, Ikea wchodzi na kolejny obszar rynku domowej elektroniki. Pierwsze głośniki Bluetooth z serii Eneby już pojawiły się w sklepach w niektórych krajach, a być może niedługo trafią do Polski.

Swoim wzornictwem szwedzkie głośniki wpisują się w charakterystyczny dla Ikei trend minimalizmu – sprzęt dostępny jest w kolorze czarnym, szarym lub białym, ma formę kwadratu i pokryty jest materiałową osłoną. Przednia ściana większego głośnika ma wymiary 30 x 30 cm, mały posiada krawędzie krótsze o 10 cm. Sprzęt przeznaczony jest przede wszystkim do słuchania muzyki w domowym zaciszu, chociaż mniejszy głośnik wyposażony jest w rączkę do transportu i możliwość zainstalowania opcjonalnego akumulatora. Eneby można postawić na półce, zawiesić na ścianie lub umieścić na specjalnym stojaku – ten również jest w ofercie Ikei. Nie znamy pełnych możliwości muzycznych sprzętu: z udostępnionych zdjęć można jedynie wywnioskować, że posiadają one tweeter i woofer.

Głośniki Eneby zostały zaprojektowane tak, aby pasować do domu urządzonego w stylu Ikea. Mniejszy model kosztuje 50 USD (ok. 180 PLN), a większy: 90 USD (ok. 310 PLN). Głośniki dostępne są na razie w Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii, ale znając Ikeę już niedługo sami będziemy mogli sprawdzić, jak Eneby sprawuje się w akcji.