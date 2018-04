Nietypowy headset AR od Leap Motion

Nowoczesne headsety VR i AR łączą w sobie funkcjonalność i futurystyczny design. No, może nie wszystkie: intrygująca propozycja od Leap Motion nazwana Project North Star łączy dokonania firmy w zakresie technologii rozpoznawania gestów i systemy AR w dość dziwnie prezentujących się goglach.

Referencyjny Headset North Star wygląda jak żywcem zdjęty z głowy stereotypowego złoczyńcy z filmów sci-fi. Jego głównym elementem są akrylowe szkła pokryte cienką warstwą srebra, które działają jak lustra. Ekrany 1600 x 1400 o przekątnej 3,5 cala, 120 kl./s i szerokim polu widzenia ok. 105 stopni każdy umieszczone są po bokach headsetu i połączone z umieszczonym na górze urządzenia procesorem Analogix. Całość łączy się także z czujnikami ruchu dłoni. Co najciekawsze, całe urządzenie ma trafić do użytkowników nie w postaci komercyjnego produktu, ale… kodu open-source. Leap Motion przewiduje, że samodzielna budowa headsetu nie powinna przekroczyć budżetu 350 PLN. Powyższa propozycja konfiguracji może być dowolnie rozszerzana lub modyfikowana przez użytkowników.

Project North Star trafi do użytkowników już w następnym tygodniu. Nie wiadomo, czy firma w przyszłości będzie chciała zbudować własne urządzenia North Star z powyższą specyfikacją, przeznaczone chociażby dla osób, które zainteresowane są technologią a nie posiadają wystarczającej wiedzy, aby samemu złożyć headset.