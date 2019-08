DJI Osmo Mobile 3 – składany gimbal do smartfona

Gimbale do telefonów w połączeniu z nowoczesnymi, zaawansowanymi aparatami fotograficznymi w smartfonach pozwalają osiągnąć profesjonalne efekty, ale nie zawsze są wygodne w transporcie. DJI zaprezentowało właśnie najnowszą edycję Osmo Mobile, która zaprojektowana jest z myślą o często podróżujących użytkownikach.

Osmo Mobile 3 otrzymał zupełnie nowy design. Gimbal może być teraz złożony do kompaktowych rozmiarów, a przed przypadkowym rozłożeniem podczas transportu chronią go specjalne zabezpieczenia. Uchwyt na smartfona można automatycznie przełączać z orientacji pionowej do poziomej – funkcji tej brakowało w poprzednich generacjach, które wymagały ręcznego ustawiania ekranu. Po umieszczeniu urządzenia w gimbalu mamy pełen dostęp do jego złączy, dlatego podczas nagrywania można skorzystać z zewnętrznego mikrofonu. Osmo Mobile 3 jest nieco krótszy i mniejszy od poprzedników, ale wciąż zapewnia około 15 godzin pracy na jednym ładowaniu. Baterię uzupełnimy za pomocą złącza USB-C.

W towarzyszącej aplikacji Mimo użytkownicy będą mogli natomiast skorzystać z inteligentnych trybów nagrywania: śledzenia obiektów ActiveTrack, tworzenia filmów poklatkowych, zdjęć panoramicznych, kontroli za pomocą gestów w trybie selfie i „story mode”, który tworzy automatyczne filmy z kilku klipów. Powrócił także znany z pierwszej generacji przycisk zwalniania migawki. Sprzęt dostępny jest już na stronie producenta i w sklepach internetowych. Miłym zaskoczeniem jest cena urządzenia – w polskiej dystrybucji kosztuje on 500 PLN, a zatem mniej od gimbali poprzedniej generacji.