Premiera FlexPai – pierwszego składanego smartfona

Od wielu miesięcy cały technologiczny świat z niecierpliwością czeka na Galaxy F, telefon ze składanym ekranem od Samsunga. Okazuje się jednak, że nie tylko Koreańczycy pracują nad technologią giętkich wyświetlaczy. Chińska firma Royole Technology zaprezentowała właśnie składany model FlexPai.

FlexPai to właściwie dwa urządzenia w jednym – po rozłożeniu staje się ono 7,8-calowym tabletem, a w kompaktowej formie można korzystać z niego jak ze smartfona. Jego obudowa ma grubość 7,6 mm, ale sprzęt nie składa się na płasko, dlatego niekoniecznie nadaje się do schowania do kieszeni. Giętki wyświetlacz o rozdzielczości 1 920 x 1 440 po złożeniu staje się właściwie trzema oddzielnymi ekranami – po jednym na każdą zewnętrzną ściankę i krawędź smartfona. Na przednim i tylnym ekranie można wyświetlać jednocześnie dwie różne zawartości, a wąski wyświetlacz krawędziowy służy do przekazywania powiadomień.

Pod względem specyfikacji technicznej FlexPai również może zaskakiwać. Producent nie potwierdził tego oficjalnie, ale według przecieków działa on na procesorze Qualcomm Snapdragon 8150, czyli jest pierwszym smartfonem z mobilnym czipem 7 nm na świecie. Oprócz tego telefon otrzyma od 6 do 8 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Jedna z bocznych ramek kryje w sobie podwójny aparat 20 Mpix + 16 Mpix. Zamiast na Androidzie smartfon pracuje na systemie operacyjnym WaterOS, który dostosowany jest do specyfiki telefonu.

Royole FlexPai dostępny jest w przedsprzedaży w cenie od 9 000 RMB (ok. 4 800 PLN) do 13 000 RMB (ok. 7 000 PLN), a urządzenie trafi do klientów najwcześniej w grudniu. Telefon prezentuje się ciekawie, ale patrząc na jego design trudno nie odnieść wrażenia, że został on wypchnięty na rynek na szybko. Ten pośpiech producenta prawdopodobnie został podyktowany chęcią wyprzedzenia poważnych graczy rynkowych w walce o tytuł „pierwszego składanego smartfona”. Teraz czekamy na odpowiedź Samsunga…