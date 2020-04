Dyson prezentuje odkurzacz V11 Absolute Extra Pro

Wolne od kurzu i alergenów otoczenie ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie – w szczególności teraz, gdy tak dużo czasu spędzamy w domach. Najnowszy odkurzacz bezprzewodowy od Dyson pomoże nam w dbaniu o ich czystość.

Dyson V11 Absolute Extra Pro został wyposażony w silnik Hyperdymium wykonujący 125 000 obrotów na minutę. Silnik ma potrójny dyfuzor, co zapewnia wysoką moc ssania i wydajność odkurzania, przy jednoczesnym zmniejszeniu drgań i poziomu hałasu. Towarzyszący mu system filtracji zatrzymuje do 99,97% cząsteczek o średnicy nawet 0,3 μm, w tym pyłków i roztoczy kurzu.

Do czyszczenia powierzchni służy elektroszczotka High Torque ze sztywnymi, nylonowymi włóknami i antystatycznymi włóknami węglowymi – te ostatnie dbają o usunięcie najdrobniejszych cząsteczek. Dzięki technologii Dynamic Load Sensor w inteligentny sposób wykrywa ona opór wałka i przesyła informacje do mikroprocesorów znajdujących się w silniku i akumulatorze. Moc ssania jest następnie automatycznie dopasowywana w zależności od tego, czy mamy do czynienia z dywanami, czy z parkietami. Umożliwia to dokładne czyszczenie dywanów oraz zwiększenie czasu pracy odkurzacza na podłogach twardych.

V11 Absolute Extra Pro wykorzystuje opatentowane przez Dysona wymienne akumulatory click-in – po wyładowaniu się jednego z nich można natychmiast zastąpić go drugim, w pełni naładowanym. Dzięki temu urządzenie może łącznie pracować aż 120 minut bez utraty mocy ssania. Informacje na temat stanu odkurzacza są wyświetlane na wbudowanym ekranie LCD, który pokazuje poziom naładowania baterii, przypomnienia o czyszczeniu filtrów i ostrzeżenia o ich niewłaściwym zamontowaniu.

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V11 Absolute Extra Pro jest już dostępny w cenie 3 600 PLN na oficjalnej stronie producenta www.dyson.pl. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne – niebieską i złotą.