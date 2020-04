Dwie strony medalu: Creative Outlier Air Sports i Creative Outlier Gold

Słuchawki sportowe rządzą się swoimi prawami. Muszą być wytrzymałe, wodoodporne i stabilne, inaczej każdy nasz trening będzie przerywany ciągłym poprawianiem ich w uszach i obawami o to, czy nie zostaną one uszkodzone przez pot. Outlier Air Sports spełniają wszystkie te założenia, i nie tylko – mimo niewielkiej masy, wkładki douszne zostały wyposażone w potężne akumulatory, umożliwiające ciągłą pracę przez 10 godzin; etui ładujące wydłuża ten czas trzykrotnie. Muzyka może zatem towarzyszyć nam podczas biegów, rajdów rowerowych czy po prostu długich, pieszych wycieczek.

Jednocześnie możemy korzystać z obydwu słuchawek lub tylko z jednej. Obie słuchawki otrzymały wbudowane mikrofony, więc w każdej sytuacji otrzymujemy możliwość przyjęcia połączenia telefonicznego lub zadania pytania głosowemu asystentowi: Siri lub Asystentowi Google.

Silikonowe końcówki w dwóch rozmiarach dbają o idealne dopasowanie słuchawek do uszu użytkownika. Etui ładujące Outlier Air Sports jest lekkie i kompaktowe, więc zmieści się w pasie do biegania lub kieszeni bluzy, ale słuchawki będą bezpieczne również bez niego – w zestawie znalazła się miękka opaska na nadgarstek, do której można wsunąć wkładki.

Sportowców ucieszy także intuicyjne sterowanie odtwarzaniem muzyki. Nie wymaga ono przerw w treningu i zatrzymywania się. By zmienić utwór, dostosować poziom głośności lub przyjąć połączenie telefoniczne, wystarczy wciśnięcie lub przytrzymanie dużego przycisku, znajdującego się na wkładce. Równie łatwo sprawdzimy status słuchawek: podświetlany pierścień dookoła przycisku natychmiast poinformuje nas, czy wymagają one doładowania.

Outlier Air Sports otrzymały 5,6-milimetrowe przetworniki grafenowe, które dostarczają dynamicznego, energetyzującego i zbalansowanego brzmienia. Dzięki technologii Bluetooth 5.0 z obsługą aptX i AAC połączenie bezprzewodowe jest stabilne, a jakość dźwięku porywa i zachęca do ruszenia się z miejsca. Wodoodporność klasy IPX5 chroni przetworniki przed zamoczeniem podczas treningu – ze słuchawkami od Creative nie musimy rezygnować z ćwiczeń w żadnej sytuacji!

Creative Outlier Gold

Mówią, że nie wszystko złoto, co się świeci, ale Outlier Gold to prawdziwy skarb wśród bezprzewodowych słuchawek. W złotym, kompaktowym etui kryją się dwie lekkie, ergonomiczne wkładki do uszu wyposażone w obsługę technologii Super X-Fi.

Rozwiązanie to pozwala na przetwarzanie muzyki w taki sposób, żeby naśladowała ona wrażenia słuchowe, których dostarcza nam dźwięk odtwarzany z przestrzennego systemu audio. Dzięki temu uzyskujemy szeroką scenę z instrumentami rozmieszczonymi dookoła słuchacza i zbalansowanym, realistycznym brzmieniem. To rzadkość, żeby tego typu technologia pojawiła się w słuchawkach true wireless, przeważnie charakteryzujących się węższym, bardziej powściągliwym dźwiękiem.

W połączeniu z 5,6-milimetrowymi przetwornikami z membranami z grafenu daje ona naprawdę imponujące efekty – muzyka brzmi naturalnie i lekko, delikatnie roztacza się dookoła nas i sprawia wrażenie, jakby dochodziła nie ze słuchawek, lecz z otoczenia. Dzięki wsparciu dla aptX i AAC wrażenia dźwiękowe są jeszcze doskonalsze. Do skorzystania z Super X-Fi wystarczy jedynie aplikacja mobilna SXFI, która natychmiast po ściągnięciu jest gotowa do pracy.

Na jednym ładowaniu Outlier Gold mogą pracować nawet 14 godzin – rekord wśród prawdziwie bezprzewodowych modeli, które przeważnie oferują dwukrotnie krótszy czas pracy. To zasługa pojemnych baterii i zastosowania Bluetooth 5.0 Low Energy. Dzięki temu możemy je zabrać ze sobą do pracy, w długą podróż pociągiem lub na całodniową wycieczkę, bez obawy o to, że w ciągu dnia bateria się wyczerpie. Zgrabne etui pozwala doładować słuchawki jeszcze niemal dwukrotnie, łącznie umożliwiając nam 39-godzinne zagłębienie się w muzyce.

Creative Outlier Gold, chociaż nie są sprzętem sportowym, zostały wyposażone w wodoodporność klasy IPX5. Oznacza to, że chociaż nie nadają się one na basen, nie musimy obawiać się o to, że zapocenie lub zamoczenie przez deszcz uszkodzi słuchawki. Ich kompaktowe, leciutkie wkładki komfortowo leżą w uszach, a dołączone do zestawu dodatkowe nakładki douszne w dwóch rozmiarach, pomagają dostosować sprzęt do anatomii każdej małżowiny usznej. Sterowanie za pomocą wygodnych przycisków pozwala na intuicyjne przejęcie kontroli nad muzyką.