GO pod + IEM = doskonały bezprzewodowy dźwięk w podróży

iFi i polski dystrybutor marki, Horn Distribution poinformowały o wprowadzeniu na rynek najnowszego urządzenia, przenośnego DAC/wzmacniacza słuchawkowego Bluetooth, GO pod. Podłącz parę GO pod – przenośnych DAC/wzmacniaczy Bluetooth do wysokowydajnych IEM, aby stworzyć najlepiej brzmiące, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne na świecie.

Najnowszy dodatek do serii ultraprzenośnych wzmacniaczy słuchawkowych iFi GO, GO pod – to para mobilnych DAC/wzmacniaczy słuchawkowych Bluetooth, zaprojektowanych tak, aby każda para przewodowych monitorów dousznych (IEM) stała się bezprzewodowa. Biorąc pod uwagę jakość obwodów GO pod, w połączeniu z dobrze dobraną parą wysokowydajnych IEM, uzyskany dźwięk znacznie wyprzedza wszelkie „prawdziwie bezprzewodowe” słuchawki douszne lub słuchawki Bluetooth.

Korzystanie z pary GO pod jest proste. Najpierw odłącz kabel od ulubionych słuchawek IEM i podłącz je do lewego i prawego nausznika. Następnie sparuj nauszniki z urządzeniem źródłowym (na przykład smartfonem) i zaczep ergonomicznie zaprojektowane pętle za uszami, aby zapewnić wygodne dopasowanie… Rezultatem jest niezrównany dźwięk słuchawek TWS (True Wireless Stereo).

Aby wprowadzić na rynek GO POD, iFi nawiązało współpracę z najlepszymi na świecie producentami wysokowydajnych IEM-ów, aby stworzyć wyselekcjonowane zestawy „GO Pod + IEM”. Ta współpraca, obejmująca zarówno nowe, jak i uznane modele 64 Audio, Craft Ears, Meze Audio, Symphonium i Westone, zaowocowała powstaniem sześciu światowej klasy par słuchawek dousznych TWS.

Porównywanie bezprzewodowych słuchawek dousznych z GO pod w połączeniu z parą wysokowydajnych IEM jest jak porównywanie inteligentnego głośnika lub systemu muzycznego typu „all-in-one” z oddzielnym systemem hi-fi oraz parą dobrze dobranych głośników. Oczywiście, inteligentny głośnik jest kompaktowy i wygodny, ale oddzielny system zapewnia jakość dźwięku w zupełnie innej lidze.

Bezprzewodowe słuchawki douszne – nawet te droższe – opierają się na rozwiązaniach SoC (system on a chip), aby zintegrować wymaganą technologię na niewielkiej przestrzeni. Z punktu widzenia jakości dźwięku nie jest to idealne rozwiązanie; połączenie krytycznych sekcji, takich jak dekodowanie Bluetooth, konwersja cyfrowo-analogowa i wzmocnienie, oszczędza miejsce i zmniejsza koszty, ale obniża jakość dźwięku.

GO pod jest wyraźnie inny. Każdy z tych krytycznych etapów jest projektowany oddzielnie i indywidualnie optymalizowany, aby zapewnić doskonałą jakość dźwięku – jak system audio złożony z poszczególnych komponentów Hi-Fi. Ponadto, podobnie jak głośniki Hi-Fi najwyższej klasy, przewodowe słuchawki IEM zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej jakości dźwięku, łącząc wiele zaawansowanych technologicznie rozwiązań w celu przesyłania dźwięku bezpośrednio do kanału słuchowego. Podłącz parę IEM do GO pod i nie zdziw się, że uzyskany dźwięk jest o wiele lepszy niż ten w zwykłych, bezprzewodowych słuchawkach dousznych, biorąc pod uwagę poziom inżynierii dźwięku.

Sugerowana cena detaliczna GO pod jako samodzielnego produktu wynosi 1 999 PLN. Każda para będzie dostarczana z dwoma pętlami na uszy obsługującymi połączenia MMCX i 2-pinowe IEM; dodatkowe pętle na uszy do połączeń Pentaconn, T2 i A2DC będą dostępne jako akcesoria.