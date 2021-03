Donald Trump chce stworzyć… własny serwis społecznościowy

Kontrowersyjne wypowiedzi Donalda Trumpa w mediach społecznościowych zakończyły się dlań niezbyt korzystnie – większość stron, w tym Twitter i Facebook, zdecydowała się na zamknięcie kont byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Miliarder zastanawia się nad nietypowym rozwiązaniem tego problemu…

Według najnowszych plotek, Donald Trump chce założyć własne medium społecznościowe, skierowane przede wszystkim do wyborców partii republikańskiej i konserwatystów. Źródłem tej informacji jest wywiad w stacji Fox News, jakiego udzielił jeden z bliskich doradców byłego prezydenta, Jason Miller. Według niego, portal pojawi się w internecie w ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy i, cytując, „kompletnie zmieni sytuację na rynku social media”. Niestety, doradca Trumpa nie podał żadnych dodatkowych informacji na temat przedsięwzięcia.



Nowy, konserwatywny portal społecznościowy powstaje na fali kontrowersji, jakie wywołało zbanowanie kont Donalda Trumpa w mediach społecznościowych – poza Twitterem i Facebookiem, miliarder został także usunięty ze Snapchata, Twitcha czy nawet platformy handlowej Shopify. Wielu sympatyków partii republikańskiej odebrało to jako atak na swoje polityczne przekonania i zaczęło szukać alternatyw dla tych portali; dużą popularność zdobyły aplikacje Parler oraz MeWe. Trudno powiedzieć, czy projekt Trumpa dojdzie do skutku i czy byłemu prezydentowi uda się zapewnić infrastrukturę niezbędną do tak dużego przedsięwzięcia.