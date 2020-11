Domena i hosting – jak je wybrać?

Masz zamiar założyć stronę internetową, ale nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od zakupu odpowiedniej domeny i hostingu. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić – podpowiadamy jak wybrać optymalną domenę i przyjazny hosting!

Wybór domeny

Domena to nic innego, jak końcówka adresu strony internetowej (adres url). Rozszerzeń jest bardzo wiele, ale na co dzień spotykane są zwykle .pl, .com, .net czy .biz. Właściwym wyborem byłby .pl lub ewentualnie .com, które najłatwiej kojarzą się internautom. Są niestety zazwyczaj najdroższe.

Warto więc poszukać takiej firmy hostingowej, która oprócz użyczenia serwera może też zarejestrować domenę. I to za darmo! Szukaj oferty z darmowymi domenami.pl lub z innymi rozszerzeniami. Nie będziesz za nie płacił przez pierwszy rok! Na co jednak zwracać uwagę w hostingu stron www?

Wybór hostingu

Planujesz założyć niewielkiego bloga czy cały sklep internetowy? Od tego będzie zależał wybór hostingu. W przypadku niewielkiej witryny wystarczy Ci Fiat, ale do sprzedaży online przydałby się Mercedes.

Jeden z podstawowych parametrów stron www to ich wielkość. Nie wiesz ile miejsca będzie docelowo zajmował Twój blog? Nie idź w koszty i nie bierz drogich hostingów – weź najtańszą alternatywę, a gdy zacznie brakować Ci miejsca, to poproś swojego usługodawcę o przejście na wyższy pakiet GB. Z kolei jeżeli masz już swoją witrynę i chcesz ją przenieść na inny serwer, to warto wziąć hosting z około 20-procentowym zapasem lub hosting bez limitu pojemności i transferu .

Podobnie jest z transferem miesięcznym, który ustala górną granicę ruchu wyrażaną najczęściej w gigabajtach. W większości przypadków transfer rzędu kilkunastu-kilkudziesięciu GB w zupełności wystarczy, ale jeżeli prowadzisz sklep internetowy, to musisz wziąć pod uwagę sezonowość. Luty może być słabym miesiącem, ale potrzebujesz odpowiedni zapas transferu, aby Twoi klienci mogli z powodzeniem z niego korzystać w grudniu!

Nie patrz jednak tylko na gigabajty! Ważna jest też ilość baz danych MySQL czy kont e-mailowych. Dobrą praktyką jest przyjęcie normy jedna strona www na jedną bazę danych. Pamiętaj też, że najtańsze hostingi generalnie pozwalają na uruchomienie do 3 stron www.

Procesor i pamięć RAM są podstawą szybkiego i stabilnego działania komputera osobistego. Ale nie tylko – to od nich zależy działanie serwera! Niestety parametry te są często pomijane. Często przyjmuje się, aby wartości procesora CPU wynosiły 1 rdzeń, 1 GHz lub 100% CPU. W przypadku pamięci RAM decydują 2 czynniki: całościowa dostępna pamięć RAM i ilość RAM na jeden proces. Rekomendujemy minimum 1 GB RAM i 512 MB RAM-u na jeden proces.

Skoro o prędkości mowa, to pora przyjrzeć się dyskom. Niezależnie od wybranej wielkości przestrzeni, postaw na szybkie dyski SSD. Talerzowe HDD są wciąż bardzo często spotykane, ale są znacznie mniej wydajne! Warto wybrać też hosting z http/2 – protokołem, który znacznie przyspiesza działanie stron internetowych. Współczesny hosting powinien też wspierać najnowszą wersję PHP, która poprawia bezpieczeństwo.

A skoro o nim mowa, nie możesz pominąć kwestii certyfikatów SSL. Nie musisz dziś za nie płacić – wiele hostingów oferuje darmowe Let’s Encrypt! W praktyce nie różnią się one zbyt wiele od swoich komercyjnych odpowiedników. Listę hostingów z bezpłatnymi SSL znajdziesz np. na hostdog.pl .

Zwróć też uwagę na działanie supportu. Lepiej, żeby z niego nie korzystać, bo będzie potrzebny tylko w razie awarii czy np. ataku hakerskiego. Skuteczny support to nie tylko ten działający 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu! To w końcu zespół wykwalifikowanych techników i administratorów serwerów, którzy dbają o ich optymalne działanie. Dobrze, gdy support dostępny jest nie tylko telefonicznie (problem z dodzwonieniem się) czy mailowo (długie czekanie na odpowiedź), lecz także np. przez wewnętrzny czat czy Facebooka! Masz wtedy pewność, że pomoc techniczna zadziała błyskawicznie!