Nowe pakiety DLC do gry LEGO Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów z okazji Dnia Gwiezdnych wojen

Firma Warner Bros. Games świętowała Dzień Gwiezdnych wojen, wydając dwa nowe pakiety DLC do gry LEGO Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów.

Są to pakiety The Mandalorian sezon 2 oraz Star Wars: The Bad Batch. Pakiet postaci The Mandalorian sezon 2 będzie zawierać następujących bohaterów: Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand oraz Moff Gideon. Natomiast w Gwiezdne wojny: The Bad Batch znajdą się: Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair i Echo. Po premierze w dniu 5 kwietnia gra LEGO Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów stała się najlepiej sprzedającą się grą LEGO. Tytuł dostępny jest na konsole Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i Nintendo Switch w pełnej polskiej wersji językowej z dubbingiem.

Gra została opracowana przez TT Games we współpracy z zespołem Lucasfilm Games i wydana przez Warner Bros. Games. LEGO Gwiezdne wojny: Saga Skywalkerów zawiera największą jak dotąd listę postaci LEGO Star Wars – jest tu ponad 300 bohaterów do odblokowania ze wszystkich dziewięciu filmów, a pakiet kolekcji postaci (przepustka sezonowa) dodatkowo poszerza tę listę, obejmując bohaterów spoza trzech trylogii. Poza DLC The Mandalorian sezon 2 oraz Gwiezdne wojny: The Bad Batch, które zostały dziś wydane, pakiet kolekcji postaci zawiera: The Mandalorian sezon 1, Han Solo: Gwiezdne wojny – Historie, Klasyczne postacie, Pakiet szturmowców i Łotr 1. Gwiezdne wojny – Historie. Wszystkie siedem pakietów można kupić osobno lub w ramach pakietu kolekcji postaci.