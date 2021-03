DJI FPV – dron 4K dla miłośników szybkich lotów

Wyścigi dronów z pierwszoosobowej perspektywy to sport dla ludzi o mocnych nerwach i żołądkach. Model FPV od DJI nie jest przeznaczony do rywalizacji, ale w zamyśle ma on zapewnić użytkownikom takie same emocje, co urządzenia sportowe.

Według DJI, FPV może rozwinąć maksymalną prędkość 140 km/h i osiągnąć 100 km/h w dwie sekundy od startu. Jest on zatem wolniejszy od klasycznych dronów wyścigowych, ale jednocześnie bardziej przyjazny dla początkującego użytkownika – do dyspozycji otrzyma on pozycjonowanie GPS oraz czujniki kolizji z każdej strony sprzętu. Maksymalny zasięg drona to 10 km, a jedno ładowanie starczy na 20 minut lotu.



DJI FPV został wyposażony w kamerę pozwalającą nagrywać klipy w jakości 4K 60 kl./s oraz 1080p 120 kl./s. Dzięki zastosowaniu technologii GoPro RockSteady, nagrania będą gładkie i pozbawione niepotrzebnego szarpania. Największą frajdą ma być jednak korzystanie z dołączonych do zestawu gogli, pozwalających w czasie rzeczywistym podziwiać widoki z drona; specjalny system transmisji zminimalizuje opóźnienia w przesyłaniu obrazu do poniżej 40 ms. Sterowanie w tym trybie ułatwi przeprojektowany, intuicyjny kontroler. Do drona podłączymy także do ośmiu headsetów dla widzów.



Urządzenie dostępne jest w sprzedaży w cenie 6 500 PLN. W skład zestawu wchodzą dron, headset i kontroler, jak również zestaw części zamiennych, przewody i pojedynczy akumulator. Dodatkowe baterie trzeba dokupić osobno.