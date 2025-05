Lenovo Legion 9i (18″, 10): laptop, który myśli jak gracz, działa jak deweloper

Na Lenovo Tech World Shanghai 2025 poznaliśmy sprzęt, który nie tylko pociągnie każdą grę, ale też pomoże ją stworzyć. Nowy Legion 9i (18″, 10) to hybryda mocy, AI i futurystycznego designu.

Lenovo postawiło wszystko na jedną kartę. Podczas Tech World 2025 w Szanghaju zaprezentowano Lenovo Legion 9i (18”, 10) – potężnego laptopa z segmentu premium, który celuje w graczy i twórców gier jednocześnie. Na pokładzie najnowsze układy Intel i NVIDIA, wyświetlacz 3D bez okularów, technologia śledzenia wzroku i sztuczna inteligencja, która nie tylko myśli, ale też doradza.

Nowy Legion to nie tylko maszynka do grania. Dzięki do 192 GB RAM DDR5, 8 TB SSD i topowej karcie GeForce RTX 5090, poradzi sobie z najbardziej zasobożernym projektem graficznym i renderem 4K. A dzięki ekranowi PureSight 18” z opcjonalnym trybem 2K 3D bez okularów – twórcy 3D mogą dosłownie „zanurzyć się” w swojej pracy. Dla graczy przewidziano tryb Dual Mode: można przełączyć się z kinowego 4K 240 Hz na ultraresponsywne FHD 440 Hz – idealne na e-sportowe maratony.

Lenovo Legion 9i to laptop, który nie tylko reaguje, ale też uczy się użytkownika. Dzięki AI Engine+ i AI Coredostosowuje się do scenariusza – niezależnie czy projektujesz mapę w Unreal Engine, czy grasz w nowego Dooma. Funkcje AI w Legion Space, jak Game Coach czy Clip Master, pomogą Ci wycisnąć maksimum z rozgrywki i stworzyć profesjonalne treści do social mediów w kilka kliknięć.

Wszystko to w obudowie, której nie da się pomylić z żadnym innym laptopem: Forged Carbon – ręcznie formowany karbon klasy lotniczej. To nie tylko styl, ale też wytrzymałość i niższa waga. Z tyłu znajdziesz porty HDMI i zasilania, a z boku – m.in. dwa Thunderbolty 5.

System chłodzenia? Legion Coldfront, czyli cztery wentylatory, komory parowe i hiperkomora, które utrzymują temperatury w ryzach – nawet przy 280 W poboru mocy – a hałas nie przekracza 48 dB.

Legion 9i pojawi się też na czerwcowym Unreal Fest w Orlando, gdzie twórcy będą mogli przetestować go z silnikiem Unreal Engine 5. A jeśli planujesz zabrać sprzęt w drogę – Lenovo przygotowało Armored Backpack II – plecak stworzony z myślą o ochronie tego kolosa.

W regionie EMEA Legion 9i (18″, 10) zadebiutuje w czerwcu 2025 r. w cenie od 4 499 EUR. Plecak Armored Backpack II kosztuje 89,99 EUR. Ceny w Polsce poznamy wkrótce.