Denon prezentuje soundbar DHT-S217￼

Nawet kompaktowe zestawy soundbar + subwoofer, mogą okazać się zbyt duże do niektórych mieszkań – w końcu oddzielne głośniki niskotonowe wymagają sporo przestrzeni. Rozwiązaniem tego problemu jest soundbar Denon DHT-S217, który został wyposażony w zintegrowane subwoofery.

Denon DHT-S217 nie zajmuje dużo miejsca: urządzenie ma grubość zaledwie 6,6 cm, dzięki czemu mieści się nawet pod nowoczesnymi telewizorami. W jego wnętrzu kryje się aż 6 przetworników: dwa skierowane w dół subwoofery, dwa wysokowydajne głośniki średniotonowe oraz para tweeterów. Zostały one perfekcyjnie do siebie dostrojone, zapewniając mocny i głęboki dźwięk oraz sugestywną reprodukcję efektów specjalnych. Soundbar wspiera technologię Dolby Atmos, która dodatkowo podkreśla przestrzenny charakter udźwiękowienia.

Propozycja Denona może pracować w czterech trybach dźwięku: Film, Noc, Muzyka i Pure. Ten ostatni wyłącza wszystkie algorytmy dźwięku przestrzennego, zapewniając naturalny i transparentny dźwięk. Do dyspozycji otrzymamy również autorską funkcję Denon Dialog Enhancer, podkreślającą czystość dialogów bez zwiększania ogólnej głośności programu. Poza możliwością podłączenia do telewizora – DHT-S217 otrzymał złącze HDMI 4K z eARC oraz optyczne wejście cyfrowe – soundbar może również służyć do odtwarzania muzyki ze źródeł bezprzewodowych. Zadba o to łączność Bluetooth.

Na naszym rynku, Denon DHT-S217 pojawi się w maju. Soundbar został wyceniony na niezwykle atrakcyjne 1 400 PLN.