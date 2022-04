Razer Leviathan V2 – soundbar dla graczy￼

Pierwsza generacja gamingowego soundbara Leviathan trafiła na rynek w 2014 roku. Teraz przyszedł moment na jej odświeżenie: Leviathan V2 otrzymał kilka usprawnień, dzięki którym dostarcza jeszcze głębszego i bardziej realistycznego brzmienia.

Z zewnątrz, zestaw soundbar + subwoofer nie zmienił się prawie wcale – wciąż mamy do czynienia z kompaktowym urządzeniem, stworzonym z myślą o pecetowcach. Został on wyposażony w łączność USB do podłączenia do peceta oraz Bluetootha 5.2 dla urządzeń mobilnych, nie znajdziemy w nim natomiast złącza HDMI lub portu 3,5 mm.

Konstrukcja jest oczywiście kompatybilna z systemem Razer Chroma, a umieszczony wzdłuż dolnej krawędzi pas świetlny, zdobi powierzchnię biurka programowalnymi kolorami. Pracą urządzenia możemy sterować za pomocą fizycznych przycisków lub w aplikacji Razer Audio.

Z technicznego punktu widzenia, najważniejszą nowością w Leviathanie V2 zostało dodanie wsparcia dla systemu THX Spatial Audio z dźwiękiem surround 7.1 oraz śledzeniem pozycji użytkownika. Ma on działać podobnie do funkcji Przestrzennego Audio od Apple, dopasowując sposób odtwarzania dźwięków do tego, jak ustawiona jest postać na ekranie. Funkcja ta jest dostępna jedynie na pecetach poprzez oprogramowanie Razer Synapse. Specjalne, wymienne nóżki, umożliwiają lekkie nachylenie soundbara w stronę gracza, co dodatkowo zwiększy realizm zabawy.

Zestaw Razer Leviathan V2 jest już dostępny w sprzedaży. W Europie, zapłacimy za niego 250 EUR (ok. 1 160 PLN).