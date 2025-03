Daredevil: Odrodzenie – dwa pierwsze odcinki już dostępne na Disney+

Fani Marvela mogą już zanurzyć się w mroczny świat Hell’s Kitchen – dwa pierwsze odcinki długo wyczekiwanego serialu Daredevil: Odrodzenie właśnie zadebiutowały na Disney+. Produkcja łączy brutalne sceny akcji z dogłębną analizą psychologiczną postaci, ukazując starcie Matta Murdocka z jego odwiecznym rywalem, Wilsonem Fiskem, który tym razem dąży do władzy w zupełnie nowy sposób.

Serial opowiada historię Matta Murdocka – niewidomego prawnika o wyostrzonych zmysłach, który zrezygnował z roli Daredevila, by poświęcić się karierze i nowemu związkowi z terapeutką Heather Glenn. Wierzy, że może zostawić przeszłość za sobą. Jednak kiedy Wilson Fisk powraca do miasta jako nowo wybrany burmistrz, jego ambicje szybko napotykają przeszkody. Biurokracja ogranicza jego wpływy, a dawni wrogowie nie dają mu spokoju. Frustracja narasta, a jego obsesja na punkcie Murdocka ponownie zaczyna go pochłaniać.

W rolach głównych powracają Charlie Cox jako Daredevil i Vincent D’Onofrio jako Kingpin. W obsadzie znaleźli się także Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini oraz Jon Bernthal.

Daredevil: Odrodzenie to produkcja, która zachwyci zarówno oddanych fanów Marvela, jak i nowych widzów, oferując intrygującą opowieść, w której granice między dobrem a złem stają się niebezpiecznie płynne. Kolejne odcinki serialu będą dostępne w Disney+ w nadchodzących tygodniach.