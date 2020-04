Czytnik inkBOOK Explore w rewelacyjnej cenie na Światowy Dzień Książki

23 kwietnia czytelnicy na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ustanowiony przez UNESCO. Co roku święto to było okazją do wzięcia udziału w licznych imprezach i akcjach promujących czytelnictwo, dziś przeniosło się do sieci. Z tej okazji Arta Tech – wrocławski producent urządzeń opartych o technologię e-papieru – obniżył cenę swojego największego modelu czytnika inkBOOK Explore aż o 260 zł!

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich jest świętem zarówno dla czytelników, jak i autorów czy wydawców. Pomysł, aby uroczyście obchodzić ten dzień, narodził się w Hiszpanii i do dzisiaj 23 kwietnia czytelnicy na całym świecie obdarowują się książkami. Z tej okazji wydawcy, księgarze i bibliotekarze przygotowują specjalne oferty. Nie inaczej postąpił wrocławski producent czytników elektronicznych Arta Tech, który z okazji święta obniżył cenę swojego największego, bo wyposażonego w aż 7,8″ ekran, czytnika inkBOOK Explore o 260 zł.

Z początkiem kwarantanny ruszyła promocja na flagowy model czytnika ebooków tego producenta – inkBOOK Prime HD, który z kodem „prime449” można nadal kupić taniej o 120zł. Tym razem Arta Tech obniża cenę na największy z modeli – inkBOOK Explore, który został wyposażony w dotykowy wyświetlacz E Ink Carta HD o przekątnej 7,8 cala i rozdzielczości 1872x 1404px, ułatwiający przeglądanie obrazów, tabel i wykresów. Wielkość i możliwość personalizacji ustawień ekranu to największe atuty inkBOOK Explore, w którym możemy regulować nie tylko natężenie światła, ale także jego barwę, co pozwala na niemal nieograniczoną personalizację doświetlenia.

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wejść na stronę www.inkbook.pl i w koszyku wpisać kod: „explore260” – to pozwoli kupić czytnik w atrakcyjnej cenie. Warto rozważyć tę ofertę, bo czytanie e-booków na smartfonie lub tablecie nie należy do najbardziej komfortowych – zdecydowanie wygodniej i zdrowiej jest „przerzucić się” na dedykowane temu urządzenie.

Dodajmy, że dzięki specjalnie dostosowanemu systemowi Android inkBOOK Explore bez problemu obsługuje najpopularniejsze formaty e-booków i plików PDF oraz liczne aplikacje, w tym polskie serwisy umożliwiające dostęp do ogromnej liczby e-booków czy prasy, jak: Legimi, Publio lub Empik Go. Pozwala to jego użytkownikom zaopatrywać się w książki, gazety i magazyny zarówno w serwisach, które oferuje je po prostu do kupienia, jak i usługach oferujących abonamentowy dostęp do ogromnych katalogów wydawnictw.

Promocja trwa do 10 maja, więcej informacji na stronie www.inkbook.pl