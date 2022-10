TEST: Sony Xperia PRO-I

Drogie smartfony mają niewiarygodnie dobre aparaty, ale Sony Xperia PRO-I przenosi zarówno ich jakość zdjęć, jak i cenę na nowy poziom. Intensywne przetwarzanie obrazu to jeden z powodów, dla których można uzyskać bardzo dobrą jakość z maleńkich aparatów z tyłu telefonów komórkowych. Jak często jednak widzimy w naszych testach, istnieją ograniczenia co do tego, jak bardzo przetwarzanie obrazu może poprawić jakość zdjęć. Bardzo małe przetworniki nie zdziałają cudów i chociaż co roku ustalane są rekordy w tej kategorii, ograniczenia jakości są widoczne, gdy wyświetlimy zdjęcia na większym ekranie niż ten w smartfonie.

Chcący wyciągnąć maksimum w kontekście fotograficznym w tak małym urządzeniu, mogą zainteresować się smartfonem… a może hybrydą smartfona i aparatu – Xperia PRO-I.

1-calowy przetwornik CMOS Exmor R, który charakteryzuje Xperię, ma np. aparat Sony RX100 VII (20 Mp). W Xperii jest używany w obiektywie głównym, czyli 24 mm ze zmienną przysłoną f/2,0-f/4,0 i optyczną stabilizacją obrazu. Pozostałe dwa aparaty to 16 mm f/2,2 i 50 mm f/2,4, wszystkie o rozdzielczości 12 Mp. Zapytacie dlaczego 12, a nie 20 — Sony po prostu przycięło czujnik CMOS, aby pomieścić wszystkie trzy aparaty z tyłu obudowy. W związku z tym użyteczny obszar obrazu jest zmniejszony z 1 do 1/1,31 cala w formacie 4:3. Z głębią ostrości można eksperymentować dzięki podwójnej przysłonie.

Sony przejęło z działu aparatów także wspaniały autofokus ze śledzeniem w czasie rzeczywistym i 315 punktami detekcji fazowej, które pokrywają około 90 procent obszaru czujnika. W PRO-I znajdziemy także większość ustawień wideo i obrazu, których używają normalnie profesjonalnie fotografujący aparatami Sony.

Z Xperią PRO-I można nagrywać wideo w jakości 4K od 24 do 120 fps w kompresji H.264 lub H.265, w formacie 21:9. Aplikacja Videography Pro zapewnia konwencjonalną kontrolę nad ekspozycją, ostrością i ISO, ale ma również ustawienie automatycznej ekspozycji. Bardziej zaawansowana apka Cinematography Pro ma także chociażby zarządzanie profilami kolorystycznymi. Do smartfona można również podłączyć monitor do vlogowania, by mieć stały podgląd na rejestrowaną scenę, jak również mikrofon przez gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Całość można zamontować na uchwycie firmy Sony GP-VPT2BT, tworząc mobilny zestaw nagraniowy.

Aplikacja aparatu jest równie zaawansowana i także przypomina konfigurację w menu aparatów Sony. Charakteryzuje ją szeroki zakres ustawień; możliwy jest wybór wartości ISO od 100 do 12 800 i fotografowanie do 20 kl./s w 12-bitowych plikach raw (DNG), również na karcie microSD.

Sony starało się, aby telefon był jak najbardziej ergonomiczny dzięki żłobionej ramce, mocowaniu na pasek i przyciskom samowyzwalacza i spustu migawki. Dzięki temu bardzo często intuicyjnie trzyma się go jak aparat. Obok spustu migawki znajduje się też malutki przycisk, który można zaprogramować.

Jakość obrazu jest bez wątpienia najlepsza z obiektywu 24 mm, gwarantując ostre jak brzytwa fotki. Pozostałe dwa przetworniki obrazu są znacznie mniejsze i czułe na światło rozproszone i szumy obrazu, ale jeśli trzymasz się 24 mm, najlepiej przy f/2.0, nie ma drugiego takiego smartfona na rynku, który osiąga tak wysoką jakość obrazu. W zasadzie do ISO 1 600 możliwe jest fotografowanie bez jakichkolwiek szumów. Gradacja kolorystyczna jest bardzo dobra, a odcienie skóry wyglądają realistycznie.

W kwestii innych elementów PRO-I bazuje głównie na Sony Xperii 1 III, mając ekran OLED 21:9 120 Hz i rozdzielczość 4K, będąc w stanie wyświetlać gamę DCI-P3. Więcej na jej temat można przeczytać w naszej oddzielnej recenzji.

Sony Xperia PRO-I to smartfon, z którego zdjęcia i filmy zrobiły na nas ogromne wrażenie. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to przede wszystkim przyciętego 1 calowego czujnika obrazu o rozdzielczości 12 megapikseli. Choć PRO-I to również naprawdę dobry telefon, dla wszystkich poza największymi freakami fotograficznymi Xperia 1 III bądź IV będzie mądrzejszym wyborem, ponieważ za PRO-I zapłacisz ekstremalnie wysoką cenę. Cenę najlepszego aparatu mobilnego na rynku.

