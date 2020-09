Czym charakteryzują się fotele gamingowe dla graczy?

Fotele gamingowe kojarzą się wielu osobom wyłącznie z profesjonalnymi graczami. Tymczasem większość pasjonatów gier komputerowych ma status amatora. Zastanawiasz się, czy wiele godzin spędzanych przed ekranem monitora to wystarczający powód, aby zainwestować w fotel gamingowy? Czytając przygotowany przez nas artykuł, znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Czy warto kupić fotel dedykowany dla graczy?

Jeżeli grasz po kilka godzin dziennie i zależy Ci na zachowaniu zdrowia, to koniecznie powinieneś zainwestować w fotel gamingowy. To bardzo krótka, ale i przekonująca argumentacja. Podczas wielogodzinnej rozgrywki potrzebny Ci jest nie tylko komfort psychiczny, ale także fizyczny. Spędzając kilka godzin w jednej pozycji, narażasz kręgosłup na spore obciążenia. To w krótkim czasie może przełożyć się na nawracające bóle pleców, karku i nadgarstków. Dzięki specjalnej konstrukcji, oparciu i siedzisku fotel gamingowy znacznie ogranicza te dolegliwości.

Czym kierować się podczas wyboru fotela gamingowego?

Wybierając fotel gamingowy, powinieneś kierować się przede wszystkim własnym komfortem. Fotel gracza musi być idealnie dopasowany do Twojej sylwetki. Przeglądając poszczególne modele, zwróć uwagę na wyprofilowanie oparcia, miękkość i zakres regulacji siedziska, a także wysokość zagłówka oraz ustawienie podłokietników. Nie zapomnij także o sprawdzeniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla danego fotela. Wśród istotnych detali należy wymienić także rodzaj materiału wykończeniowego, możliwość regulacji podłokietników i oparcia. Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja TILT, która pozwala na bujanie się w ograniczonym zakresie.

Jaka jest różnica pomiędzy fotelem biurowym i gamingowym?

Dla wielu osób jedyne różnice pomiędzy fotelem biurowym i gamingowym to wygląd zewnętrzny i cena. Okazuje się, że różnic jest znacznie więcej. Zasadniczo można założyć, że każdy fotel gamingowy sprawdzi się w roli krzesła biurowego. Niestety nie każde krzesło biurowe sprawdzi się w roli fotela gamingowego.

Fotele biurowe cechuje przede wszystkim elegancki design. Konstrukcja krzesła biurowego ma klasyczny charakter. Tego typu fotele są projektowane pod kątem osób, które pracują przy komputerze. To wymaga dopasowania kształtu i wysokości oparcia. Zwróć uwagę, że nie wszystkie fotele biurowe są wyposażone w podłokietniki! A to w przypadku graczy jeden z bardziej istotnych elementów wpływających na komfort rozgrywki.

Cechą charakterystyczną foteli gamingowych jest kubełkowa budowa. Dynamiczna stylistyka oraz zadziorny charakter to znaki rozpoznawcze tego typu foteli. Znaczna większość foteli gamingowych jest wyposażona w podłokietniki. Co istotne mają one także opcję regulacji w kilku osiach. Fotele gamingowe mają wysokie oparcie oraz zagłówek. Podczas ich projektowania kluczowa jest ergonomia użytkowania.

