Czy za pomocą technologii mogę odgrzybić swój dom?

Pleśń pojawia się w zbyt zawilgoconych pomieszczeniach i tworzy ciemne plamy na ścianach. Nieestetyczny wygląd to jedno, ale długotrwała ekspozycja na działanie zarodników może powodować szereg groźnych dolegliwości. Jeśli grzyba jest dużo, nie warto zdawać się na gadżety, ale zamiast tego przy pomocy specjalisty ustalić, co jest przyczyną tak poważnego zawilgocenia.

Wiesz już, co spowodowało rozwój pleśni i podjąłeś pierwsze kroki naprawcze? Super – na tym etapie przyda ci się osuszacz powietrza. Wypróbuj Meaco 20 L Low Energy (1 400 PLN), energooszczędne urządzenie, które zamiast pracować cały czas, na bieżąco monitoruje poziom wilgotności w powietrzu i włącza się tylko wtedy, gdy jest on przekroczony. Doskonale uzupełni go oczyszczacz Dyson Pure Hot+Cool (1 900 PLN), dokładnie usuwający z powietrza alergeny i inne zanieczyszczenia.

Warto zainwestować również w Netatmo Healthy Home Coach (500 PLN), urządzenie monitorujące poziom zanieczyszczeń i wilgotności w powietrzu, które na dodatek przypomni ci o konieczności przewietrzenia lub osuszenia pomieszczeń.