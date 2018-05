LumiWatch zmienia rękę w ekran dotykowy

Niewielki rozmiar jest zarówno największą zaletą, jak i wadą smartwatchy. Lubimy ich przenośny charakter, ale interakcje z malutkim ekranikiem dotykowym bywają niewygodne. Rozwiązaniem tego problemu może być LumiWatch – zegarek, który wyświetla interfejs na przedramieniu użytkownika!

Sercem LumiWatch jest układ złożony z niewielkiego laserowego projektora i czujnika głębi. Za jego pomocą smartwatch wyświetla obraz bezpośrednio na skórze noszącej go osoby. Interfejsem można sterować za pomocą dotyku: wystarczy wybrać jedną z opcji i przyłożyć do niej palec. Parametry projektora pozwalają na wygenerowanie ekranu o powierzchni 40 cm2 i jasności 15 lumenów, która wystarcza do swobodnego korzystania z urządzenia nawet w słoneczne dni. Wewnątrz LumiWatcha znajduje się procesor Qualcomm 1,2 GHz CPU z Androidem 5.1, 768 MB RAM-u, 4GB pamięci i akumulator o pojemności 740 mAh. Zgodnie z zapewnieniami producenta wystarcza ona na godzinę ciągłego korzystania z zegarka lub jeden dzień przy jego okazjonalnym użyciu. Smartwatch wyposażony jest także w obsługę Bluetooth i Wi-Fi.

LumiWatch to projekt w fazie rozwoju, ale trzeba przyznać, że sama koncepcja dotykowego interfejsu na skórze użytkownika jest intrygująca. Co ciekawe, zegarek wcale nie musi być niesamowicie drogi: wyprodukowanie prototypu kosztowało w przybliżeniu 600 USD (ok. 2 150 PLN). Nawet po uwzględnieniu zysku dla producenta stawia to go na tej samej półce cenowej, co wiele obecnie dostępnych na rynku zaawansowanych smartwatchy z ekranami dotykowymi.