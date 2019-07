Orange Flex – oferta w aplikacji. Czas na mobilną rewolucję!

Oglądasz, sprawdzasz, szukasz, porównujesz oferty sieci komórkowych w internecie? Zrób jeszcze jeden krok do przodu. W Orange Flex nie tylko przeskanujesz ofertę, sprawdzisz możliwości i spersonalizujesz pakiet. W Orange Flex za pomocą aplikacji załatwisz wszystkie formalności i zaczniesz korzystać z najbardziej dopasowanego Planu, bez ograniczeń.

Czym jest Orange Flex? To wygodna aplikacja, jedna z wielu na smartfonie. To w niej załatwisz wszystkie formalności, bez wychodzenia z domu. Orange Flex podejmuje wyzwanie i udostępnia maksymalnie dopasowaną do Ciebie ofertę, w której odnajdzie się absolutnie każdy. Skąd to wiadomo? W Orange Flex samodzielnie zarządzasz pakietami i usługami. Dodajesz, odejmujesz, uruchamiasz kiedy jest to potrzebne i usuwasz, kiedy trzeba. Startujesz i rezygnujesz z oferty kiedy chcesz. Żadnych formalności, żadnych ograniczeń. #chceszmasz

Orange Flex: krok po kroku

Żeby zarejestrować się, poznać ofertę i przejść na Orange Flex wystarczy 9 prostych kroków. Ich wykonanie trwa nie więcej niż kilka minut. Tylko tyle dzieli Cię od wybrania najlepszej oferty sieci komórkowej.

1. Pobierz aplikację na swój smartfon i zarejestruj się. Masz 3 możliwości: mail, połączenie z Facebookiem lub kontem Google.

Poznaj Orange Flex, sprawdź jak działają Plany. Poczytaj o ofercie i przekonaj się dlaczego warto a następnie wybierz swój Plan spośród 10 dostępnych opcji. Nielimitowane rozmowy, MMS-y i SMS-y już są w pakiecie. Social Pass też!

2. Chcesz zostawić obecny numer czy potrzebujesz nowego? Wybierając opcję „nowy numer” możesz wybrać numer spośród 10 dostępnych opcji.

3. Czy masz swoją kartę SIM Orange Flex? W tym kroku łatwo połączysz ją z aplikacją. Jeśli nie? Możesz odebrać ją w salonie lub zupełnie bezpłatnie zamówić kuriera, który przywiezie ją pod wybrany adres.

4. Potwierdź tożsamość dokumentem tożsamości. Zeskanuj go zgodnie z instrukcją.

5. Selfie przy rejestracji pomoże w weryfikacji danych osobowych z dowodu. Bezpieczeństwo przede wszystkim, Orange Flex nie przechowuje zdjęć, to jedynie kolejny etap weryfikacji konta.

6.Wybierz jak aplikacja ma się z Tobą kontaktować – powiadomienie, wiadomość SMS czy e-mail?

7. Sprawdź zgodność szczegółów pakietu, przeczytaj regulamin i zaznacz zgody.

8. Dodaj kartę płatniczą i aktywuj Plan. Orange Flex jest gotowy do użycia.

Orange Flex: oceniają użytkownicy

Takiej oferty jeszcze na rynku nie było. Orange Flex zaczyna mobilną rewolucję i przeciera szlaki. W Orange Flex każdą zmianę potwierdzisz za pomocą smartfona. Zmienisz zasady gry, a nawet zrezygnujesz, jeśli uznasz to za stosowne. Aplikacja już od jakiegoś czasu jest dostępna w sklepie Google Play i App Store. Orange Flex najcelniej komentują sami użytkownicy, którzy już mieli możliwość skorzystania z oferty. Na co zwracają uwagę? Najczęściej na to, że aplikacja jest intuicyjna i prosta w obsłudze. Często w swoich komentarzach podkreślają, że w aplikacji można załatwić wszystkie potrzebne sprawy związane z kontem. Użytkownicy doceniają wykorzystanie najbardziej nowoczesnych rozwiązań, np. karta eSIM. Niektórzy zwracają też uwagę na stronę estetyczną aplikacji Orange Flex oraz ciekawy interfejs.

Możesz polegać na komentarzach innych użytkowników, albo samodzielnie sprawdzić ofertę i możliwości Orange Flex. Testuj śmiało możliwości Orange Flex. Testuj śmiało! Sprawdź: https://flex.orange.pl/

