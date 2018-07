Czy mogę wykorzystać projektor zamiast telewizora?

Oczywiście! Nie w każdym mieszkaniu uda się wygospodarować miejsce dla ogromnego telewizora, ale w większości z nich na pewno znajdzie się jakaś ściana. Musi ona jedynie spełniać dwa warunki – być pomalowana na biało i wolna od jakichkolwiek dekoracji.

Najlepiej zainwestować w projektor ultra-krótkoogniskowy, który nie wymaga długiego pomieszczenia do wyświetlenia obrazu o dużej przekątnej. Optoma GT5000+ (Od 5 500 PLN, www.optoma.pl) to kompaktowy rzutnik Full HD, który może wyświetlić stucalowy ekran z odległości jedynie 30 cm. Dzięki jasności lampy rzędu 3 600 lumenów, obraz jest barwny i żywy, a niski lag 33 ms sprawia, że projektor nadaje się również do każualowego grania.

Fani długowiecznych rozwiązań mogą zdecydować się na Epson EH-LS100 (13 400 PLN, www.epson.pl) z laserowym źródłem światła o jasności 4 000 lumenów, które wystarcza na ponad 30 000 godzin korzystania z urządzenia. Niedrogi BenQ W1050 (2 600 PLN, www.benq.com.pl) wyświetla obraz w jakości Full HD z odległości 3 metrów.

Jeśli zależy ci na 4K, wybierz model Acer VL7860 (18 000 PLN, www.acer.com/pl). Ten laserowy projektor zapewnia idealne oddanie kolorów i piękny, pełen detali obraz.