Valve prezentuje nową wersję SteamVR Knuckles

Prototyp SteamVR Knuckles został po raz pierwszy zaprezentowany w 2016 roku. Od tamtej pory o kontrolerze było dość cicho. Teraz Valve pokazuje jego unowocześniony wariant EV2, który już wkrótce trafi do deweloperów.

W przeciwieństwie do większości kontrolerów VR, SteamVR Knuckles nie trzeba trzymać w dłoni – przyczepia się go do ręki za pomocą specjalnego paska. Do sterowania ruchami postaci w grze służy niewielki trackpad, analogowy grzybek i zestaw przycisków, ale to nie wszystko. Kontroler potrafi także rejestrować nacisk palców na uchwycie i reagować na jego siłę. Dzięki temu za jego pomocą będzie można w naturalny sposób podnosić wirtualne przedmioty oraz ściskać, kruszyć i rzucać obiektami. Przełoży się to na zwiększenie realizmu gier wykorzystujących kontroler Valve. Producent wskazuje, że zwiększona została pojemność wewnętrznego akumulatora – teraz jedno ładowanie wystarcza na sześć godzin.

Oprócz kontrolera zestaw deweloperski będzie zawierał także dostęp do specjalnej gry Moondust. To osadzone w uniwersum Portal techniczne demo pozwala zapoznać się z pełnymi możliwościami SteamVR Knuckles. W czterominutowym gameplayu zamieszczonym na YouTube można zobaczyć, jak wirtualna postać kruszy skały, rzuca przedmiotami do celu i precyzyjnie buduje satelitę z małych części. Z którą platformą VR będzie współpracował kontroler? Valve to jeden ze współtwórców oryginalnego Vive, dlatego to headset HTC wydaje się najpewniejszym trafieniem, chociaż właściciele Steama otwarci są na współpracę także z innymi producentami. Jedno jest pewne – SteamVR Knuckles nie ujrzy światła dziennego jeszcze przez wiele miesięcy.