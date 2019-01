CES 2019: Inteligentna toaleta z Amazon Alexą

Bywa, że wśród zaprezentowanych na targach premier znajdują się dość nietypowe urządzenia. Jednym z nich jest Kohler Numi 2.0, czyli inteligentna toaleta wyposażona we własny system podświetlenia i inteligentny system nagłośnienia z Alexą.

Zgodnie z obietnicami producenta Numi 2.0 ma oferować użytkownikowi „w pełni wciągające doświadczenie” (oby nie dosłownie). Toaleta wyposażona jest w szereg inteligentnych funkcji: potrafi monitorować zużycie wody, podświetlać całą łazienkę za pomocą kolorowych świateł i automatycznie czyścić deskę – w zależności od preferencji można wybrać także jej podgrzewanie. Muszla posiada również komplet głośników surround z obsługą Amazon Alexy. Asystentka posłuży nie tylko do głosowego ustawienia parametrów toalety, ale także będzie sterowała resztą inteligentnych urządzeń, odpowie nam na pytania i odtworzy muzykę – podświetlenie muszli będzie wtedy zsynchronizowane z rytmem utworu.

Numi 2.0 to jeden z produktów w linii Kohler Konnect, w której skład wchodzą także inne inteligentne sprzęty łazienkowe. Znajdziemy w niej inteligentne lustra z Alexą i Asystentem Google, wannę PerfectFill z podświetleniem i głosowym ustawianiem temperatury wody oraz inteligentny prysznic DTV+ z funkcjami SPA. Poza łazienką można zamontować na przykład bezdotykowy kran Kohler Sensate Touchless Kitchen Faucet. Wszystkie urządzenia obsługiwane są za pomocą odpowiedniej aplikacji. Numi 2.0 kosztuje 7 000 USD (ok. 26 370 PLN) w białej wersji kolorystycznej lub 9 000 USD (ok. 33 900 PLN) w czarnej. Będzie dostępna w sprzedaży pod koniec roku. Na otarcie łez pozostaje nam podgrzewana deska klozetowa PureWarmth, która można kupić za jedyne 160 USD (ok. 600 PLN).