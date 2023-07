Cyfrowy przełom w nowej rodzinie MINI

Nowa rodzina MINI robi cyfrowy skok dzięki najnowocześniejszej technologii, okrągłemu wyświetlaczowi OLED i systemowi operacyjnemu MINI 9. Bogata w historię brytyjska marka MINI dokonuje kroku milowego w obszarze cyfrowym wraz z nową rodziną modeli. Głównym elementem jest centralny zestaw wskaźników – panel interakcji MINI. Okrągły wyświetlacz OLED o średnicy 240 mm i bogatej kolorystyce doskonale komponuje się z wnętrzem nowej rodziny MINI. Jest umieszczony w sposób umożliwiający wygodną obsługę zarówno kierowcy, jak i pasażerowi obok.

Wraz z nową rodziną MINI robimy ogromny skok do cyfrowego świata, podkreślając charyzmatyczne dziedzictwo marki. Kultowy ekran centralny w nowej rodzinie MINI jest okrągły i po raz pierwszy zawiera również okrągłe wskazania. Jestem przekonana, że cyfrowa moc nowych modeli zainspiruje odbiorców MINI na całym świecie — mówi Stefanie Wurst, szefowa marki MINI.

Najważniejsze cyfrowe nowości wnowej rodzinie MINI:

Panel interakcji MINI to pierwszy okrągły wyświetlacz OLED z fascynującym, typowym dla MINI interfejsem użytkownika.

MINI Operating System 9 wyróżnia się charakterystycznym dla MINI, emocjonującym designem zoptymalizowanym pod kątem sterowania dotykowego (po raz pierwszy bazuje na oprogramowaniu Android Open Source Project).

wyróżnia się charakterystycznym dla MINI, emocjonującym designem zoptymalizowanym pod kątem sterowania dotykowego (po raz pierwszy bazuje na oprogramowaniu Android Open Source Project). Nawet osiem trybów MINI Experience, dzięki odpowiednio skomponowanemu połączeniu oświetlenia, grafiki interfejsu użytkownika, ustawień jazdy i dźwięku, zapewnia niezwykle angażujące wrażenia z jazdy. Opcjonalny projektor świetlny z tyłu panelu interakcji MINI rozświetla całą deskę rozdzielczą różnymi kolorami i wzorami w zależności od wybranego trybu. Wskazania na opcjonalnym wyświetlaczu Head-Up są również dopasowane do poszczególnych trybów Experience.

Niepowtarzalne dźwięki do modeli elektrycznych: repertuar obejmie zupełnie nowe odgłosy jazdy we wnętrzu, niepowtarzalne brzmienie marki MINI będące znakiem rozpoznawczym na zewnątrz, dżingle nowych trybów MINI Experience, a także 30 nowych dźwięków funkcji informacyjnych i ostrzegawczych.

repertuar obejmie zupełnie nowe odgłosy jazdy we wnętrzu, niepowtarzalne brzmienie marki MINI będące znakiem rozpoznawczym na zewnątrz, dżingle nowych trybów MINI Experience, a także 30 nowych dźwięków funkcji informacyjnych i ostrzegawczych. Komenda „Hej, MINI” aktywuje inteligentnego asystenta osobistego MINI , którego można używać z wizualizacjami MINI lub (opcjonalnie) Spike’a. Asystent osobisty umożliwia obsługę ważnych funkcji pojazdu za pomocą poleceń głosowych lub zadawanie pytań związanych z podróżą oraz rozpoznaje, czy w danej chwili mówi kierowca, czy pasażer obok.

Nowa, oparta na chmurze nawigacja MINI oferuje bardzo precyzyjną i szybką kalkulację tras. Najnowsze mapy są zawsze na bieżąco przesyłane do pojazdu. Planowanie trasy zoptymalizowane pod kątem ładowania w elektrycznych MINI pozwala spokojnie dotrzeć do celu. Funkcja Augmented View oferuje kierowcy opcjonalny obraz wideo na żywo na panelu interakcji MINI zawierający dodatkowe informacje, które zapewniają najlepszą możliwą orientację podczas nawigacji. Mapa wyświetlana jest w różnych kolorach w zależności od wybranego trybu Experience. Ponadto można również aktywować atrakcyjną wizualizację 3D zbudynkami.

Sklep MINI Connected oferuje opcjonalny dostęp do stale rozwijanej oferty praktycznych i rozrywkowych aplikacji, takich jak AirConsole Gaming czy streaming muzyki i wideo.

oferuje opcjonalny dostęp do stale rozwijanej oferty praktycznych i rozrywkowych aplikacji, takich jak AirConsole Gaming czy streaming muzyki i wideo. Cyfrowy dostęp do pojazdu za pomocą kompatybilnych urządzeń Apple, Google i Samsung: opcjonalna funkcja MINI Digital Key Plus umożliwia kierowcy prosty dostęp do pojazdu, również bez konieczności wyjmowania smartfona z kieszeni. Funkcja udostępniania pozwala cyfrowo dzielić się kluczem ze znajomymi i rodziną.

umożliwia kierowcy prosty dostęp do pojazdu, również bez konieczności wyjmowania smartfona z kieszeni. Funkcja udostępniania pozwala cyfrowo dzielić się kluczem ze znajomymi i rodziną. Szybka łączność i opcjonalna obsługa 5G .

. Zdalne aktualizacje oprogramowania: samochody MINI otrzymują teraz regularnie bezpłatne ulepszenia funkcji poprzez bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania. W zależności od kraju, modelu, wyposażenia i stanu pojazdu można bezpłatnie uzyskać również dodatkowe funkcje lub ulepszenia.

Nowy MINI Operating System 9 – interakcja zoptymalizowana pod kątem obsługi dotykowej i głosowej

Nowa stylistyka „Charismatic Simplicity” znajduje również odzwierciedlenie w estetyce interfejsu użytkownika, który łączy elementy funkcjonalne i emocjonalne. Utrzymany jest w minimalistycznej stylistyce i ma bardzo nowoczesny wygląd z zupełnie nowym interfejsem graficznym. Statyczne i dynamiczne elementy naturalnie łączą się z okrągłym kształtem wyświetlacza OLED, podążając za klarowną strukturą. Mikroanimacje wzmacniają intuicyjną interakcję między kierowcą a centralnym zestawem wskaźników i podkreślają cyfrowy charakter nowej rodziny MINI.

Tryby MINI Experience dla intensywnych chwil z MINI

Tryby MINI Experience zapewniają jeszcze bardziej emocjonalną więź między nowymi MINI a ich kierowcami. Standardowo oferowane są tryby Core, Green i Go-Kart, a każdy z nich ma swój własny interfejs użytkownika. Wyposażenie dodatkowe „tryby MINI Experience” oferuje nawet pięć dodatkowych trybów Experience. Dzięki specjalnej kompozycji światła i dźwięku tryby Experience zyskują nowy wymiar. We wnętrzu MINI nowej generacji kierowcy mogą zanurzyć się w nawet ośmiu różnych „światach”, a aktywacji każdego z nich towarzyszy charakterystyczny dżingiel.

W zależności od wybranego trybu panel interakcji MINI wyświetla różne wzory i treści. Szczególną atrakcją jest nowa interpretacja typowego oświetlenia wnętrza MINI. Projektor MINI z tyłu wyświetlacza OLED oświetla deskę rozdzielczą pasującymi kolorami i wzorami. Połączenie projekcji, oświetlenia ambientowego i panelu interakcji MINI tworzy unikalny, fascynujący efekt, który rozciąga się na boczki drzwi.

Szczególnie ciekawy jest tryb Personal, który otwiera nowe możliwości personalizacji. Za pośrednictwem aplikacji MINI kierowca może tu użyć jako tła panelu interakcji MINI własnych zdjęć z galerii swojego smartfona. Kolor oświetlenia ambientowego jest automatycznie dopasowywany do wybranego obrazu.

Kolorystyka opcjonalnego wyświetlacza Head-Up dostosowuje się do wybranego trybu MINI Experience, co tworzy emocjonalne i spójne cyfrowe doświadczenie użytkownika.

Inteligentny asystent osobisty MINI – pod postacią MINI lub Spike’a

W samochodach MINI po raz pierwszy pojawia się pełnoprawny asystent głosowy. Inteligentnego asystenta osobistego MINI aktywuje się hasłem „Hej, MINI” lub przyciskiem Push-to-Talk na kierownicy. Interakcja sterowania głosowego widoczna jest na okrągłym wyświetlaczu OLED w formie animacji elementów graficznych, typografii i awatara. Do wyboru jest wizualizacja „MINI” ze stylizowanym wizerunkiem MINI, a opcjonalnie znany już wielu fanom MINI „Spike”.

Sterowanie głosowe umożliwia obsługę wielu ważnych funkcji, takich jak nawigacja, telefon, radio i temperatura. Kierowca może zadawać pytania lub zgłaszać życzenia związane z podróżą, np. „Jaka jest pogoda w…? /w miejscu docelowym?” czy „Pokaż mi stacje ładowania na trasie”. W przypadku zgłoszenia życzenia, np. „Jestem głodny” lub „Chciałabym napić się kawy”, na ekranie wyświetlane są odpowiednie opcje i można bezpośrednio uruchomić prowadzenie do wybranego celu. Dwa mikrofony w podsufitce z przodu pozwalają systemowi automatycznie wykrywać, czy mówi kierowca, czy pasażer obok.

Dzięki odpowiedziom, żartom i tak zwany „pogawędkom” w stylu MINI, na przykład pytaniom „Czy mnie lubisz” lub „Opowiesz mi dowcip?”, można doświadczyć typowego dla marki charakteru inteligentnego asystenta osobistego MINI.

Nawigacja MINI: nowy widok mapy i nawigacja w chmurze z kalkulacją tras zoptymalizowaną pod kątem ładowania

W porównaniu z poprzednią generacją nawigacja oparta na chmurze oferuje znacznie lepszą wydajność i bardzo intuicyjne określanie celu podróży. Zapewnia bardzo szybką i dynamiczną kalkulację trasy w oparciu o precyzyjne dane o ruchu drogowym dostarczane w krótkich odstępach w czasie rzeczywistym w połączeniu z modelami prognostycznymi. Po wybraniu aplikacji nawigacyjnej mapa wypełnia cały okrągły wyświetlacz. Kolor mapy jest dopasowany do wybranego trybu MINI Experience. Ponadto na życzenie możliwe jest wyświetlanie budynków w 3D.

W elektrycznych MINI natychmiast po określeniu celu podróży wyznaczana jest trasa zoptymalizowana pod kątem ładowania, jeśli aktualny zasięg nie wystarcza, aby dojechać do celu. Algorytm obliczający oraz prędkość obliczania zoptymalizowanej pod względem ładowania trasy są stale ulepszane. Na podglądzie trasy wyświetlane są dodatkowe ważne informacje o postojach na ładowanie takie jak szacowany stan naładowania w chwili przybycia, zalecany czas ładowania i cel ładowania dla dalszej podróży. Dzięki przetwarzaniu danych na żywo, podczas podróży planowane są automatycznie nowe stacje ładowania, jeśli pierwotnie wybrane stacje ładowania nie są już dostępne. Ponadto – o ile są dostępne – oferowane są teraz także alternatywne trasy zoptymalizowane pod kątem możliwości ładowania. W ustawieniach podstawowych system jest skonfigurowany w taki sposób, aby dojechać zarówno do miejsca docelowego, jak i postojów na ładowanie przy poziomie baterii wynoszącym co najmniej 10 procent. W razie potrzeby kierowca może teraz dopasować ten bufor ładowania również w indywidualny sposób. Wygodę ładowania zwiększa również fakt, że autoryzacja oraz rozpoczynanie i kończenie ładowania możliwe są w aplikacji MINI.

Sklep MINI Connected: gry AirConsole, streaming wideo, Spotify i stale rozwijająca się gama aplikacji

Nowy Sklep MINI Connected w połączeniu z opcjonalnym pakietem MINI Connected oferuje dostęp do stale rozwijającej się gamy praktycznych i rozrywkowych aplikacji, w tym gier, muzyki i streamingu wideo. Aby zapewnić klientom jak najbardziej dopasowaną ofertę.

Po wprowadzeniu w obecnych pojazdach BMW, również klienci nowej rodziny MINI będą mogli korzystać z unikalnej w branży motoryzacyjnej formy grania w samochodzie. Kierowcy i pasażerowie mogą podczas postoju pojazdu grać w aplikacji AirConsole w gry casualowe, na przykład podczas ładowania pojazdu.

Konfiguracja rozgrywki za pomocą AirConsole jest bardzo łatwa. Potrzebny do tego jest jedynie smartfon pełniący rolę kontrolera oraz panel interakcji MINI. Po uruchomieniu aplikacji AirConsole w pojeździe smartfon można intuicyjnie połączyć z pojazdem, skanując kod QR na wyświetlaczu OLED. Następnie można od razu przystąpić do gry.

Aplikacje do streamingu muzyki, takie jak Spotify i Amazon Music, są tak przystosowane do MINI Operating System 9, aby zapewnić doskonalą integrację z okrągłym panelem interakcji MINI.

W MINI Operating System 9 dostępne są również Apple CarPlay i Android Auto do bezprzewodowej łączności ze smartfonami.

Większa elastyczność i cyfrowy dostęp do pojazdu dzięki funkcji MINI Digital Key Plus

Kolejną ciekawą ofertą w nowej rodzinie MINI będzie opcjonalna funkcja MINI Digital Key Plus. Po skonfigurowaniu na kompatybilnym urządzeniu Apple, Google lub Samsung nowe MINI będzie przyjaźnie witać zbliżającego się kierowcę. Po otwarciu drzwi powitanie będzie kontynuowane we wnętrzu, a dzięki profilowi MINI również poprzez indywidualny zwrot. W tym celu nie trzeba nawet wyjmować smartfona z kieszeni lub torebki. Z poziomu Apple lub Google Wallet klucz można łatwo i bezpiecznie udostępniać znajomym lub członkom rodziny za pomocą funkcji „Udostępnij” znanej z wielu aplikacji.