Elgato x Adobe dla kreatywnych profesjonalistów

Elgato ogłosiło podjęcie strategicznej współpracy z firmą Adobe mającej na celu integrację programu Photoshop z kontrolerem Stream Deck, aby umożliwić fotografom, projektantom i innym twórcom treści cyfrowych wykorzystanie pełni swoich kreatywnych możliwości.

Aby uczcić premierę tego bogatego w funkcje dodatku firmy Elgato i Adobe oferują dwa miesiące bezpłatnego dostępu do chmury Creative Cloud przy zakupie dowolnego urządzenia Stream Deck. Ta ograniczona czasowo oferta, dostępna wyłącznie na stronie elgato.com, daje możliwość poznania całego pakietu wiodących w branży aplikacji Adobe podczas kreatywnej pracy z kultowym kontrolerem Stream Deck.

Stream Deck jest wychwalany za możliwość łatwego strumieniowania obrazu z komputera, nieograniczone opcje konfiguracji oraz duży wybór wtyczek i materiałów cyfrowych dostępnych w Elgato Marketplace. Kreatywni profesjonaliści od dawna wykorzystują możliwości tego urządzenia, porzucili tradycyjne makra klawiszowe na rzecz w pełni personalizowanego interfejsu Stream Deck, ręcznie programując jego klawisze LCD (oraz ekran dotykowy i pokrętła na Stream Deck+), aby sterować funkcjami programu Adobe Photoshop. Teraz dzięki gotowej wtyczce użytkownicy na każdym poziomie umiejętności mogą pominąć etap konfiguracji i od razu zacząć w profesjonalny sposób sterować programem Photoshop.

Trzymając jedną rękę na myszy, a drugą na Stream Deck, użytkownik może intuicyjnie wykonywać swoją pracę. Wykonywanie takich zadań, jak zmiana narzędzia, stosowanie filtrów czy konfigurowanie warstw, przebiega w sposób naturalny. Kanały kolorów można regulować za pomocą pokrętła, a żeby zmienić rozmiar pędzla, wystarczy nacisnąć jeden klawisz. To wszystko sprawia, że pracuje się płynnie i precyzyjnie. Dodatkowo ikony i etykiety tekstowe informują o przeznaczeniu każdego klawisza i pokrętła, co ułatwia budowę pamięci mięśniowej niezbędnej do odruchowej edycji obrazu.

Stream Deck wyróżnia się intuicyjną konfiguracją za pomocą przeciągania i upuszczania elementów, solidnymi opcjami personalizacji oraz kompaktowym rozmiarem. Użytkownicy, przy wsparciu aktywnej społeczności i dostępie do aktualnej bazy wiedzy, mają zapewnione doskonałe warunki pracy. Ta współpraca z Adobe umacnia pozycję Stream Deck jako najlepszego kontrolera dla kreatywnych profesjonalistów.