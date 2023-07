Sierpniowa oferta PlayStation Plus: PGA Tour 2K23, Dreams oraz Death’s Door

Firma Sony przedstawiłą sierpniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: PGA Tour 2K23, Dreams oraz Death’s Door. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 1 sierpnia do 4 września 2023 roku.

PGA Tour 2K23

W PGA Tour 2K23 gracze wcielą się w gwiazdy światowego golfa, takie jak Tiger Woods czy Rickie Fowler i zmierzą się z innymi profesjonalistami na najbardziej prestiżowych polach golfowych. Gra wprowadza wiele nowości, takich jak nowe umiejętności i archetypy, a także licencjonowane stroje i akcesoria.

Dreams

To wyjątkowa gra twórców Little Big Planet. W Dreams, gracze otrzymują do swojej dyspozycji specjalny edytor, dzięki któremu urzeczywistnią swoje wymarzone projekty – od interaktywnych przygód i platformówek, po strzelanki, gry logiczne i nie tylko.

Death’s Door

Death’s Door to ponura, a jednocześnie zabawna opowieść, w której gracze stworzą swoją postać, aby stawić czoła zagrożeniom. W tej izometrycznej przygodówce akcji, skorzystają z broni białej, strzał oraz magii, dzięki którym spróbują pokonać fantastyczną gamę bestii i półbogów.