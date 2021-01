Cyberpunk 2077 z oficjalnymi narzędziami do tworzenia modyfikacji

Wiele spośród kultowych gier ukazało się w ledwie grywalnym stanie – wystarczy wspomnieć chociażby większość tytułów Bethesdy. Z podobnymi problemami mierzy się Cyberpunk 2077, który od początku cieszył się dużym zainteresowaniem modderów. CD Projekt RED zdecydował się pomóc fanom gry w tworzeniu własnej zawartości.

Wśród narzędzi udostępnionych fanom znalazły się cztery programy usprawniające wyszukiwanie i identyfikację poszczególnych plików gry, dzięki którym ich modyfikacja lub zastępowanie ma być łatwiejsze. Deweloper obiecuje regularne aktualizacje narzędzi razem z Cyberpunkiem 2077, co pozwoli spokojnie pracować nad większymi modami bez ryzyka, że wykorzystywane programy przestaną być kompatybilne z tytułem. Oficjalne oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej gry.



Cyberpunk 2077 był popularny wśród modderów nawet przed publikacją narzędzi – największy rozgłos zdobył mod, który umożliwia grę w trybie trzecioosobowym. Został on opublikowany na początku stycznia, niecałe dwa miesiące po premierze gry, co pokazuje tempo pracy fanowskiej społeczności. Na stronie Nexus Mods możemy również znaleźć modyfikacje pozwalające zmienić model jazdy samochodami i motocyklami na bardziej realistyczny, wyposażyć V w więcej fryzur, tatuaży czy strojów oraz dostosować niektóre graficzne ustawienia do naszych preferencji. Nie od dziś wiadomo, że siłą wielu tytułów jest właśnie bogactwo fanowskiej zawartości, która poprawia szereg niedopatrzeń deweloperów – czas pokaże, czy Cyberpunk 2077 stanie się jednym z nich.